Fino al 21 maggio ’Carpi Foto Fest’

Fino al 21 maggio, a Carpi, nuova edizione di Carpi Foto Fest, che sceglie come tema il binomio IMMAGINATI & IMMAGINARI, rendendo omaggio al grande autore Italo Calvino, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita. Gli appuntamenti si svolgono presso la Sala dei Cervi del Palazzo dei Pio.

Domenica 21 maggio, iniziativa per i più giovani, con un workshop per bimbi dai 5 ai 12 anni dal titolo ’La giostra delle illusioni. Laboratorio di fotografia istantanea per cellulare e polaroid’ con il teatro delle ombre, condotto da Monica Benassi.