Focus sull’enoturismo e nuovi stili di consumo

Taglio del nastro ufficiale, ieri pomeriggio, per la Bologna Wine Week. La kermesse, infatti, tutta da scoprire in questi giorni con gli eventi ’off’, entra nel vivo oggi con i banchi d’assaggio a Palazzo Re Enzo, ma ieri ha ospitato tanti esperti e addetti al settore in Salaborsa. Si sono svolte qui, infatti, le conferenze preparate dagli organizzatori della rassegna che ieri pomeriggio hanno visto molti ospiti avvicendarsi sul palco. Questi i temi scelti: l’Enoturismo, con Emanuele Burioni (Apt), Michele Boschi di Appennino Slow e Ilaria Cesari della Umberto Cesari; ma anche di Sostenibilità e innovazione nella filiera del vino con Marco Vassallo, Rosario di Lorenzo (presidente Accademia della Vite e del vino e docente) e Walter Massa. E poi ancora Nuovi stili di consumo del vino: giovani e tendenze in evoluzione con Davide Gaeta, PierLuigi Zama (vicepresidente Assoenelogi), il sommelier Isacco Giuliani e l’enologo Mattia Vezzola.