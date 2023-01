Fondazione Sant’Orsola Oltre 200 volontari in campo per chi soffre "Esempio di coesione"

"Siamo partiti il 27 marzo 2019 ristrutturando in appena 9 mesi il Day hospital, dove ogni giorno 80 pazienti ricevono le cure oncologiche, mentre alla fine dello scorso anno abbiamo inaugurato il primo Centro per il benessere dei pazienti in un ospedale pubblico. In mezzo decine di progetti, dalla logopedia per i bimbi con la sindrome di Down all’acquisto di un lettino digitale per la radioterapia che dimezza il rischio di recidive, dall’apertura di una casa di accoglienza con 22 appartamenti alla donazione di una macchina che mantenendo il cuore battente dopo la donazione aumenta il numero dei trapianti che è possibile realizzare in sicurezza". Giacomo Faldella, presidente della Fondazione Policlinico Sant’Orsola, dopo aver trascorso una vita alla Neonatologia del Policlinico, elenca con soddisfazione i traguardi raggiunti. "Siamo la prima Fondazione privata nata in Emilia-Romagna a sostegno dei pazienti di un ospedale pubblico. Parlano per noi le cose che abbiamo realizzato andando incontro e valorizzando la grande generosità dei bolognesi. Coltiviamo l’idea che per continuare a migliorare serve lo sguardo e il contributo di tutti. Si dice sempre che ognuno pensa solo a sé stesso – sottolinea il presidente –, che siamo in un periodo di chiusura ed egoismo sociale....