"Formazione e competenze per alzare il livello della struttura"

C’è un elemento che alla New Palariccione intendono seguire con molta attenzione. "La formazione è assolutamente cruciale – spiega l’amministratore unico Eleonora Bergamaschi –. Il settore degli eventi è in continua evoluzione e le competenze richieste si aggiornano di pari passo. Stiamo assistendo a un aumento della richiesta di eventi esperienziali, dove ogni aspetto, dalla scelta della location al design degli spazi, fino all’interazione con i partecipanti, è curato nei minimi dettagli per creare un’esperienza memorabile". Proprio per questo motivo, spiega, "investiamo in corsi di aggiornamento e workshop per i nostri collaboratori e partner. Ad esempio, stiamo promuovendo percorsi formativi in ambito sostenibilità e innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’uso di strumenti come la realtà aumentata e le installazioni immersive". In altre parole per l’amministratore unico della società serve "creare eventi che lascino il segno. Non è solo una questione di logistica, ma richiede una visione creativa e un pensiero laterale".