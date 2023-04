Francesco Baldelli "Infrastrutture, colmare il gap Potenziare la mobilità green"

Assessore Francesco Baldelli, raggiungeremo i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 entro la scadenza?

"Si è perso troppo tempo nel passato e la politica italiana ed europea hanno compiuto errori che hanno aggravato le disuguaglianze non affrontando i temi ambientali in maniera pragmatica. Credo che il nuovo governo abbia già dato segnali importanti di cambiamento, iniziando ad affrontare molte delle tematiche con una concretezza che in passato è mancata".

In che situazione si trova la Regione Marche?

"Vogliamo porre rimedio all’attuale gap infrastrutturale delle Marche costruendo una visione moderna, intermodale e sostenibile, capace di far dialogare le nostre cinque province tra di loro e con il resto della Nazione, dal nord al sud della regione, dai grandi ai piccoli centri, dalla fascia subappenninica a quella costiera. Una rete che punta sulla sostenibilità attraverso uno studio delle migliori soluzioni per la maglia stradale; una rete intermodale che vuole potenziare la mobilità green e, in particolare, il trasporto ferroviario in funzione di trasporto pubblico locale come metropolitana di superficie in un’ottica di interoperabilità con la mobilità stradale e ciclistica, per la crescita, il turismo e gli spostamenti quotidiani. Le infrastrutture come pre-condizione di sviluppo per quei territori, come la fascia subappenninica, che sono stati lasciati indietro: vogliamo combattere senza slogan ma con pragmatismo lo spopolamento e l’impoverimento di questi territori per garantire anche a queste aree le opportunità di crescita che negli ultimi tre decenni sono mancate".

Quali sono le strategie di sostenibilità ambientale e sociale?

"Stiamo misurando oggettivamente ogni investimento in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Ad esempio per la E78 Fano-Grosseto e le bretelle stradali Carpegna-Lunano-Sant’Angelo in Vado e Fabriano-Fossombrone per la prima volta abbiamo utilizzato un approccio scientifico, con uno studio che ha dimostrato la capacità dell’investimento di creare non solo flussi di traffico, ma anche opportunità di crescita, al contempo rilevando la sostenibilità di un’opera che garantisce il risparmio di 115.014.460 kmanno percorsi per il solo traffico pendolare e l’abbattimento di 218.500 ton di CO2, equivalenti a 874.110 alberi da piantare".

Di cosa si parlerà a Urbino, a Palazzo Ducale, il 5 maggio?

"Cercherò di raccontare questo cambio di passo della Giunta Acquaroli che, senza ideologie e con pragmatismo, vuole ridurre gli squilibri territoriali, sociali, economici e ambientali. Un’opportunità di confronto per parlare di infrastrutture come volano di crescita, partendo dal trasporto ferroviario, ma con un focus su multi-modalità e sostenibilità come principi di un sistema moderno e al servizio dei territori".

Mariateresa Mastromarino