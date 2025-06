Frassinoro per tre giorni capitale del biathlon

È tutto pronto per l’edizione 2025 del Frassinoro Summer Biathlon Festival, forse l’appuntamento estivo più importante a livello internazionale per quanto riguarda lo sport che unisce sci di fondo (skiroll in estate) e tiro con la carabina. Giunto alla 13esima edizione quest’anno il festival si svolgerà da oggi, 27 giugno, al 29 giugno a Frassinoro con la gara clou domani, che come sempre ospiterà atleti di grandissima levatura internazionale. Primi tra tutti il Nazionale azzurro e futuro portacolori della selezione nazionale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Tommaso Giacomel (ITA) e Wright Campbel (USA) che hanno fatto incetta di medaglie negli ultimi campionati del mondo di biathlon a Lenzerheide, in Svizzera. Madrina dell’evento sarà la plurimedagliata Dorothea Wierer che ha partecipato a tutte le edizioni del FSBF e che quest’anno dovrebbe comunque portare il suo saluto seppur a distanza. Il successo dell’edizione 2024 alla quale hanno partecipato 5 nazioni estere (Austria, Estonia, Usa, Slovenia e Kazakistan oltre alla nazionale italiana) è ancora fresco, con le gare che hanno portato alle vittorie di Dorothea Wierer in campo femmile e di Dominik Unterweger (Austria) in campo maschile.

Un successo anche mediatico se si pensa soltanto alle 4.350.000 visualizzazioni sui social e cosa ancor più importante circa 25.000 interazioni diventando come detto uno degli eventi di biathlon estivo più importanti in Europa. "Questo ha fatto sì che la Federazione Italiana sport invernali scegliesse Frassinoro per il primo raduno pre olimpico della nazionale femminile di biathlon che si è svolto dal 15 al 23 di maggio – ha raccontato Marco Zanotti, presidente del comitato organizzatore – e ovviamente è una cosa che ci riempie d’orgoglio".

Il programma della edizione 2025 è molto ricco e prevede oggi dalle ore 15 a Boscoreale la possibilità di allenarsi con i campioni tra cui quasi tutta la Nazionale degli Stati Uniti e dalle 19 a Piandelagotti la presentazione degli atleti e l’estrazione dei numeri di gara, con anche la possibilità di fruire di stand gastronomici e della musica. Domani, sabato 28, a Frassinoro presso la pista polivalente al mattino ci sarà la gara delle giovani speranze con bambini e ragazzi provenienti da molte regioni italiane ed una delegazione proveniente dalla Germania, mentre al pomeriggio la nazionale italiana Maschile e Femminile si daranno battaglia con gli atleti delle nazionali di Austria, Slovenia, Slovacchia, USA, Estonia, Moldavia e molti altri in quella che è la gara ufficiale di alto livello della manifestazione. La sera presso la tensostruttura ci saranno le premiazioni ufficiali e musica fino a tarda notte. La domenica mattina, 29 giugno, ci sarà il raduno di Mountain Bike organizzato dai Pifonchi che percorrerà alcuni sentieri del nostro Appennino, col pranzo che chiuderà una tre giorni intensissima.

Tra gli organizzatori anche Simone Biondini, skiman della nazionale italiana, tra i più attivi nell’organizzazione soprattutto per portare i grandi nomi del biathlon italiano, con lui attivissimo quest’anno anche Federico Fontana che lavora ormai da quasi dieci anni con la nazionale Usa e ha portato una delegazione cospicua di atleti a stelle e strisce sulle pendici del nostro Appennino: "Quest’anno non ci sarà Dorothea Wierer in carne e ossa, certo, ma abbiamo ospiti di livello mondiale come sempre.

Tra chi gareggia quello più importante è senza dubbi il nostro Giacomel, mentre tra gli altri un nome su tutti quello di Giorgio Di Centa, già medaglia d’oro olimpica nello sci di fondo, passerà anche il presidente della Fisi Flavio Roda, come sempre il programma sarà ricco e saranno importanti gli atleti e le autorità presenti".

Appuntamento (da non perdere, è ovvio) dunque da oggi, per una tre giorni nella quale Frassinoro sarà l’ombelico del mondo del biathlon a livello nazionale ma soprattutto internazionale.