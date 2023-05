Funi sospese tra gli alberi e nuova zip line

Con i suoi 50 chilometri di piste che abbracciano i territori dei comuni di Fanano, Sestola, Montecreto e Riolunato, il Cimone si pone tra le più importanti stazioni sciistiche a livello nazionale, meta ideale per tanti snowboardisti e sciatori.

Ma la neve non è la sola peculiarità di questa montagna modenese che durante l’anno mostra un susseguirsi di colori unici per la loro bellezza e varietà.

Il bianco dell’inverno che viene sopraffatto dall’irrompere della primavera e regala tanto verde con le sue abetaie, i boschi di pini, di abeti e di faggi.

Poi, nella seconda metà di giugno, il Libro Aperto regala la magia della fioritura dei rododendri, mentre, ad agosto, le quote alte si coprono di un tappeto di mirtilli.

L’autunno, con le sue spettacolari cromie, è anche tempo di funghi, di castagne e di more. Su questi pendii si allunga il Parco del Frignano con habitat unici che favoriscono la crescita e la conservazione di specie rare, vegetali e animali. I paesaggi sono incantevoli ovunque.

Dai 2165 metri di altitudine della vetta del nostro massiccio, la più alta dell’Appennino tosco emiliano, dove si erge il Centro Aeronautica Militare di Montagna (CAMM), la vista può spaziare a 360 gradi, permettendo, nelle giornate limpide, di ammirare mezza Italia, dall’Arcipelago toscano alla Valle d’Aosta. "Un territorio da scoprire e vivere con lentezza – è il messaggio dell’Ufficio Turistico Iat – con i tanti percorsi che offrono la possibilità di immergersi nella natura e di apprezzare scorci unici". Nei paesi all’ombra del Cimone non mancano gioielli storici e architettonici, come Fiumalbo che è Città d’arte.

E per chi ama sgranchirsi nella natura, quassù trova una ragnatela di percorsi per mountain bike, bici elettriche, oltre 400 chilometri di sentieri che si snodano in quota e nella parte bassa dove sono arroccati i paesi.

Vi trovano soddisfazione anche gli amanti dell’enduro e del downhill nel Cimone Bike Park con percorsi Free Ride di 70 chilometri. Sul posto è possibile noleggiare l’attrezzatura necessaria. Anche quest’anno, durante l’estate, per favorire le passeggiate in quota, saranno in funzione alcune seggiovie gestite dal Consorzio stazione invernale Cimone oltre a quella di Montecreto, la Stellaro - Monte Cervarola.

L’Adventure Park, al Lago della Ninfa (Sestola), attende gli ospiti con giochi e attrazioni per tutte le età, un mix di sport e adrenalina; il visitatore si ritroverà a scivolare su un gommone e, un attimo dopo, a saltare dalla cima di un albero e su funi sospese nella foresta.

"La novità di quest’anno è la nuova zip line di 250 metri, un’esclusiva, perché così lunga in zona non esiste – spiega la direttrice e responsabile Paola Quattrini –, perché permette, singolarmente e a chiunque, di fare un volo di quella portata, senza dover prima affrontare percorsi vari fra gli alberi. È un’attrazione fruibile senza particolari abilità tecniche e sportive. Inoltre abbiamo ampliato l’area baby dedicata ai bambini più piccoli, dal 2 ai 5 anni, con una zona per i genitori, tavoli per i picnic, panche, sedie a sdraio e ombrelloni. Apriremo agli inizi di giugno, stiamo facendo una corsa contro il tempo per allestire, il meteo ci ha dato da fare".

Fanano è la vera chicca per tutti gli appassionati di trekking, bike ed E-bike dell’Appennino modenese, con oltre 250 km di sentieri CAI lungo tutto il suo territorio comunale. E cosa c’è di meglio che trovare un accogliente rifugio al termine di una lunga escursione? I luoghi più magici dell’Appennino Modenese come le Cascate del Doccione, il Passo della Croce Arcana e il Lago Scaffaiolo sono tra i punti d’arrivo più emozionanti di tutta la Provincia e, a poca distanza, potrete trovare approdi dove gustare qualsiasi tipo di pietanza e trascorrere una bella notte sotto meravigliosi cieli stellati.

Numerose le sagre, le feste patronali in ogni paese, le manifestazioni turistiche durante tutto l’anno. È stato annunciato che la prossima stagione estiva ritornerà il Passaporto turistico, sperimentato nel 2022, anno del lancio, da oltre duemila persone, un "gioco" adatto a tutte le età il cui scopo è di far visitare il maggior numero di località. Quest’anno sarà esteso ad altri comuni, fra i quali Montecreto. Walter Bellisi