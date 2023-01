Gli ’angeli’ della Croce Rossa "Potenziare la formazione degli operatori sanitari"

"Il Sistema sanitario della Regione Emilia Romagna è sempre ai primi posti in tutte le classifiche che vengono fatte, per cui immagino che quello di Bologna sia tra i migliori ed è una valutazione che condivido e che è condivisa dagli utenti, che affluiscono anche da altre regioni", osserva Marco Migliorini, presidente del Comitato Croce Rossa di Bologna.

Sotto le Due Torri l’organizzazione di volontariato ha una storia molto lunga, è presente, infatti, dal 1866, solo due anni dopo la costituzione della Croce Rossa Internazionale.

Qual è il supporto della Croce Rossa alla sanità pubblica?

"Come per altre associazioni di volontariato, il supporto al sistema di sanità pubblica è sempre più presente. Ricordo solamente il grande impegno per sostenere gli interventi di prevenzione dell’epidemia Covid 19 e nella gestione degli hub vaccinali. Comunque, l’attività di supporto si esplica anche su molte altre aree, sempre in relazione ai sistemi di prevenzione di sanità pubblica".

Quali sono le attività della Croce Rossa che i cittadini non conoscono?

"Probabilmente le attività rivolte al sociale, in aiuto delle persone disagiate. A queste si aggiungono le attività specialistiche, come le unità cinofile e le Opsa, ossia operatori polivalenti di salvataggio in acqua per gli interventi d’emergenza, la scuola droni e le attività di intervento nel sistema di protezione civile".

Che cosa potrebbe agevolare il vostro lavoro?

"Siamo una realtà capace di incrementare le risorse e di affiancare e supportare le necessità dell’utenza, offrendo una professionalità specialistica riconosciuta e accreditata. Formiamo costantemente volontari da immettere in servizio, sviluppare questa coscienza nei cittadini di ogni età è il nostro maggiore obiettivo".

Quanti volontari operano nel nostro territorio?

"Nella provincia di Bologna operano sia il Comitato di Bologna sia quello di Imola. Il nostro è articolato su 13 sedi che coprono le esigenze dei diversi Comuni, soprattutto montani, grazie al generoso lavoro quotidiano dei quasi 1.500 volontari".

Quali sono i progetti per il 2023?

"Il nostro obiettivo quest’anno verterà sul potenziamento della ricerca e dello sviluppo formativo rivolto agli operatori sanitari, sull’incremento del nostro servizio di emergenza rivolto alle urgenze del territorio e gli interventi nel sociale. Ultimo ma non meno importante: intensificare il supporto alle attività sanitarie con le istituzioni preposte".

Che cosa sperano i volontari?

"Chi opera nell’emergenza viene spesso identificato come un ’solutore’, con il potere di risolvere tutto e subito, ma quando questo non avviene a volte viene colpevolizzato, irriso o addirittura aggredito. Un triste fenomeno che spesso ritroviamo sulle cronache. Noi tutti ci auguriamo che il rispetto e la considerazione per il soccorritore, per l’operatore sanitario nei Pronti soccorso e nelle corsie, sia sempre un valore incontestabile".

d. b.