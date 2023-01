Gli artigiani di Cna "In città eccellenze in tanti campi Servono appalti a misura di pmi"

"Contrasto al caro energia, riduzione della pressione fiscale, contrasto alla burocrazia, stop all’aumento dell’inflazione e dei costi della materia prima, appalti più a misura di pmi. Oltre a una spinta decisa alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità". Sono queste le principali richieste degli artigiani della Cna, di cui si fa portavoce il direttore Claudio Pazzaglia.

Nella classifica del Sole 24 Ore, Bologna ha guadagnato la prima posizione. Quali sono i principali punti di forza dell’economia bolognese?

"Esistono tanti punti di eccellenza, non uno unico: questa polivalenza è la caratteristica e la forza del tessuto cittadino. Bologna sa essere importante distretto industriale produttivo, polo strategico per i trasporti e la logistica, punto di eccellenza per la ricerca e l’innovazione, centro di grande interesse culturale e di attrazione per il tempo libero. A tutto questo vanno poi aggiunti un’efficace offerta commerciale e una ricca gamma di servizi multifunzione offerti dalle aziende".

Quali sono le difficoltà a cui si trovano di fronte le imprese bolognesi oggi?

"La difficoltà a reperire la manodopera necessaria alle imprese, a cui si aggiunge un ricambio generazionale che fatica a crescere soprattutto nella microimpresa. Serve un orientamento scolastico più efficace: evitare il cosiddetto “mismatch” nel mercato del lavoro, ovvero giovani che non riescono a trovare occupazione una volta diplomati o laureati, da un lato, e imprese che non riescono a trovare personale specializzato"

Il tema degli ultimi mesi è il caro-energia: come combatterlo?

"Va accelerata la transizione energetica, vanno aumentati gli incentivi verso nuove forme di produzione energetica, vanno razionalizzati i consumi e valorizzati i cicli virtuosi che favoriscono il risparmio energetico. Stiamo lavorando alle comunità energetiche, costituite sia da imprese che da cittadini. E alle modalità “smart grid” sull’autoproduzione di energia elettrica".

Avete altre richieste da fare alle istituzioni?

"Oltre a quanto già segnalato, credo sia importante che governo ed enti locali abbiano attenzione verso le esigenze delle piccole imprese, che rappresentano oltre il 95% del tessuto economico italiano e bolognese".

a. bo.