Gruppo Ghedini in pista: "Sempre al fianco di un evento che coinvolge il territorio"

La qualità dei vini e delle cantine del territorio incontra il radicamento cittadino delle realtà imprenditoriali locali. Tra i partner della Bologna Wine Week c’è anche il Gruppo Ghedini, presente a Bologna da 68 anni e vicino alla kermesse dall’inizio. Riccardo Fracassi, responsabile operativo del Gruppo Ghedini, racconta i valori condivisi e l’importanza di una manifestazione di questo tipo, sempre più radicata e di qualità.

Riccardo Fracassi, cosa vi spinge a essere partner della Bologna Wine Week da così tanto tempo?

"Siamo partner perché abbiamo incontrato organizzatori capaci di valorizzare davvero le cantine della zona e i prodotti locali. Anche noi, presenti da 68 anni a Bologna, siamo fortemente legati al territorio. Quest’anno, con la manifestazione che si sposta nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo, partecipiamo con i nostri brand premium, che si integrano perfettamente in un contesto di questo livello. Inoltre, siamo anche partner del progetto ’Ebrezze’ di Gianmarco Gabarello (ideatore della manifestazione, ndr), quindi è una partnership a 360 gradi che abbiamo abbracciato fin dall’inizio".

Come ricordava, quest’anno c’è un cambio di location importante. È sinonimo di maggiore qualità?

"Assolutamente sì. Palazzo Re Enzo è una location prestigiosa che conferisce ulteriore valore alla manifestazione. Le scorse edizioni sono già state un successo, e questo cambio di sede ne è la naturale evoluzione".

Sarete presenti anche con alcune novità?

"Esatto, porteremo l’Alfa Romeo Junior e la nuova Lancia Ypsilon. Sono vetture che stanno riscuotendo grande interesse sul mercato. All’ingresso dell’evento saranno anche distribuiti gadget in co-branding con la Bologna Wine Week".

Quanto è importante per la città un evento come questo?

"È fondamentale che la manifestazione stia diventando un appuntamento ricorrente, sempre più curato e selettivo nella proposta delle cantine. Porta realtà locali in centro, coinvolge i locali e dimostra quanto ci sia interesse per il territorio. Le persone stanno riscoprendo le cantine, la produzione locale, e questo dà valore alla città. Crediamo sia giusto investire in eventi che premiano e valorizzano il proprio territorio".

Alice Pavarotti