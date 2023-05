Halva Lab, la dolce impresa di Rossana e Marco

di Laura Corallo

Ha sede a Sassuolo l’unica azienda alimentare italiana produttrice di Halva, dolce tradizionale del Mediterraneo. Ad avviare la startup innovativa ‘The Halva Lab’ sono stati due giovani sassolesi, Marco Mazzacani e Rossana Monterosso, lui manager nel campo delle vendite e lei commercialista, coppia nella vita ed uniti dal progetto di avviare un’attività familiare in proprio. Dopo un’esperienza professionale di tre anni a New York, i due giovani hanno deciso di rientrare in Italia e scommettere su un progetto imprenditoriale innovativo. "Ci siamo innamorati di questo prodotto della tradizione mediterranea durante i nostri viaggi all’estero e grazie alla nostra passione per le diverse culture gastronomiche – spiega Mazzacani – . In Grecia, Israele, Turchia avevamo assaggiato questo prodotto 100% naturale a base di crema di sesamo (tahina) che a noi piaceva moltissimo. Quando poi, nel 2018, Rossana ed io ci siamo trasferiti a New York per seguire la filiale americana dell’azienda

alimentare per cui lavoravo, abbiamo nuovamente ritrovato questo prodotto, già ampiamente diffuso e ormai entrato nella cultura popolare. L’arrivo della pandemia e i successivi cambiamenti che ciò ha portato nella vita di tutti, ci hanno convinto a concretizzare il nostro progetto. Nel 2021, con in tasca i documenti per ritornare a New York per seguire la filiale di un’altra azienda alimentare, ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso: rimanere in Italia, avviare il primo laboratorio artigianale di Halva, riproponendo il prodotto in una veste nuova. In questo siamo innovatori perché portiamo in Italia un prodotto mai realizzato prima, unendo alla tradizione mediterranea il know how italiano".

Qual è il processo produttivo dell’Halva? "In molti paesi per diventare maestro di Halva bisogna fare un lungo apprendistato – continua l’imprenditore –. Per apprendere la tecnica siamo volati in Grecia e in Turchia per visitare piccoli laboratori artigianali ed imparare i segreti della produzione, condivisi talvolta con inaspettata generosità. Essendo l’Halva tradizionalmente realizzata con aggiunta di zucchero o miele, abbiamo deciso di mitigare la dolcezza e aggiungere frutta secca per adattarla al mercato Italiano e, ci auguriamo in futuro, europeo. I macchinari sono stati acquistati all’estero perché non esisteva nulla di simile in Italia". Marco e Rossana hanno diviso i ruoli all’interno dell’azienda. "Insieme ad un collaboratore esterno, io mi dedico alla fase produttiva e di vendita mentre Rossana dell’amministrazione. Il processo produttivo è relativamente semplice ma richiede tempo, fino a quattro o cinque ore di lavorazione oltre al successivo riposo del prodotto e al confezionamento. In questo momento stiamo approcciando direttamente i punti vendita dell’Emilia Romagna per poi espandere alle altre regioni, sicuramente in futuro collaboreremo con distributori specializzati; abbiamo inoltre realizzato un sito web operativo per le vendite online". Orgoglio dei due giovani imprenditori è l’autofinanziamento del progetto. "Possiamo realmente definirci imprenditori – conclude Mazzacani –, l’azienda è stata totalmente finanziata con reddito da lavoro, senza finanziamenti esterni".