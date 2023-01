I commercianti Ascom "La città ha retto bene Più cura nelle periferie E occhio all’inflazione"

"Bologna è una città che è uscita rafforzata dai due anni di pandemia e ha saputo dare rispose alle nuove ‘crisi’, quella energetica e quella geopolitica dovuta all’invasione della Russia in Ucraina facendo sistema e rispondendo con progetti innovativi, investimenti e nuovi servizi. Insomma, ha dimostrato una notevole capacità di risposta di imprese, istituzioni, cittadini di fronte ad un’emergenza che in altri capoluoghi di provincia ha avuto un forte e prolungato impatto negativo". Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom-Confcommercio di Bologna, commenta così la vetta raggiunta dalla nostra città nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Quali sono i principali punti di forza del commercio bolognese, visti dal vostro osservatorio? "Il tessuto economico di Bologna si è profondamente modificato negli ultimi 20 anni, con un settore Terziario che è divenuto, a fianco dei comparti storicamente forti, sempre più rilevante in termini di aziende, fatturato e addetti. Le imprese del commercio della Città metropolitana sono circa 28mila e offrono un servizio diversificato, con una pluralità di offerta per ogni tipo di consumatore. É un commercio liberalizzato che ha saputo modernizzarsi, senza aiuti, con un mix di distribuzione di prossimità, media e grande distribuzione e commercio on line. Non c’è dubbio...