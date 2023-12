"I miei 26 anni ai Musei. La sfida più bella?. Riportare qui i dipinti identitari della città"

E’ la ‘regina’ della cultura di Carpi. Manuela Rossi, laurea in Lettere classiche indirizzo Archeologico conseguita alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, dirige i Musei civici di Palazzo Pio dal 1997.

Una passione, la sua, per l’arte e la cultura, che è scritta nel suo Dna. Ha al proprio attivo varie decine allestimenti e numerose pubblicazioni legate al patrimonio artistico e storico della città. Dottoressa Rossi, com’è nata la sua passione per l’arte?

"È una passione che nasce in famiglia: i miei genitori portavano in vacanza me e mia sorella in luoghi dove qualcosa ‘di bello’ da vedere c’era sempre. E così si è formata una sensibilità e un’attenzione che poi al liceo è stata affinata da un professore di storia dell’arte, Claudio Franzoni, che mi ha definitivamente conquistata all’arte. All’Università la passione è stata affiancata dalla preparazione tecnica e scientifica, ma l’amore per l’arte resta un motore imprescindibile".

Direttrice dei Musei civici di Palazzo Pio, un ruolo di prestigio e di responsabilità. Quando lo è diventata e perché questa scelta?

"I musei sono stati sempre il centro della mia attenzione negli studi. I musei, come ha detto recentemente Cristian Greco (direttore del Museo Egizio di Torino), non sono un orpello in una città. E questo, secondo me, vale soprattutto per i Musei civici, come quello di Carpi: un luogo che appartiene ai cittadini, dove possono conoscere e si possono riconoscere, in cui prendere lo slancio per il futuro. Con questo pensiero, embrionale allora, ho iniziato a lavorare al Museo di Carpi nel 1995 con il professor Alfonso Garuti e ne ho assunto la direzione nel 1997, dopo il suo pensionamento. Del ruolo vedo più gli oneri che gli onori: conservare, tutelare e far fruire il patrimonio della città è una grande responsabilità, che presuppone continuo studio, costante attenzione e grande umiltà. Non è una funzione che si assolve in solitudine infatti, ma con altre persone".

Come definirebbe questi anni da direttrice?

"Impegnativi di sicuro, entusiasmanti, di grande soddisfazione, con qualche rammarico per cose che non si è riusciti a fare come si doveva.

In questi 26 anni i musei sono cambiati moltissimo: nel modo di offrirsi al pubblico, nelle attività, negli standard che devono essere mantenuti alti. Nel 1997 il Museo era chiuso per un terremoto (quello dell’ottobre 1995) e in quel momento è stato sviluppato un grande progetto, coordinato da Giuseppe Gherpelli e Giovanni Gnoli, che ha portato tra 2006 e 2008 a riaprire un percorso rinnovato e ampliato, con il Museo della Città insieme al Museo del Palazzo. Siamo passati dagli ottomila visitatori della metà degli anni Novanta agli oltre 50mila del 2019. Oggi la sfida è quella dell’accessibilità e del digitale e noi ci stiamo lavorando già da tempo".

Carpi si sta distinguendo anche per l’elevato livello culturale che propone. Tra le varie mostre che si sono succedute, ce n’è una in particolare che le è rimasta nel cuore?

"È una domanda difficile, perché in tutte le mostre si lascia un pezzo di sé. Ma credo che sia ‘Rare pitture’ del 2010 quando siamo riusciti a portare a Palazzo dei Pio alcuni grandi dipinti che ornavano le chiese del Seicento a Carpi: Guercino, Guido Reni ma soprattutto la tela di Ludovico Carracci con ‘San Bernardino che salva Carpi da un esercito nemico’. Siamo letteralmente andati a cercarla a Parigi, l’allora assessore Alberto Bellelli e io, sulla balconata di Nôtre Dame: una delle più belle esperienze della mia vita professionale. Ma forse anche perché dopo il ‘Ritratto di Alberto Pio’ della National Gallery e il ‘Monumento funebre’ del Louvre col ‘San Bernardino’ di Carracci (e tra pochi mesi con la tavola del ‘Volto Santo’ di Ugo da Carpi dal Vaticano) abbiamo così riportato a Carpi le opere d’arte più identitarie per la città".

I visitatori vedono il risultato finale… ma dietro alla scelta prima e alla preparazione poi di una esposizione quanto lavoro c’è?

"C’è un lavoro che dura almeno un anno, se non di più per le mostre più complesse con prestiti da grandi istituzioni nazionali e internazionali.

È un lavoro estremamente rigoroso, che nel caso del nostro museo nasce da una ricerca oppure dalla volontà di valorizzare il nostro patrimonio o una parte della storia della città e dei suoi personaggi.

È un lavoro fatto di relazioni con altri musei o artisti: è una delle parti più complesse perché quello che conta non è quanto è grande un museo, ma la credibilità scientifica del suo progetto. Negli anni abbiamo consolidato rapporti importanti e questo oggi semplifica un po’ le cose. Poi c’è la sfida dell’allestimento: come proporre un nuovo percorso cercando di costruire sempre nuovi apparati scenografici".

C’è molta attesa per la riapertura del Torrione degli Spagnoli. A fronte degli affreschi recuperati, una donna di arte com’è lei, cosa ha provato?

"I cantieri di restauro sono la parte più entusiasmante del mio lavoro, perché lanciano nuove sfide di studio e ricerca. Il Torrione è dal punto di vista artistico un luogo speciale: è l’unica parte del complesso dei Pio in cui sta emergendo la Carpi del Quattrocento, con una quantità e qualità di superfici decorate che nessuno si sarebbe aspettato. Abbiamo già iniziato a studiare queste decorazioni dal 2018, al momento è un lavoro in progress che sta portando a scoperte importanti. La sua riapertura lascerà tutti a bocca aperta".