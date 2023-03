I misteri irrisolti del castello Da Roma alla scoperta delle origini

Le origini romane di Riccione. Il passato di questo lembo di terreno a ridosso del mare non è stato ancora del tutto svelato. Il Castello degli Agolanti è certamente il legame più stretto e immediato con il passato, ma potrebbe essere anche una porta simbolica che apre a un passato ancor più lontano fino a giungere all’epoca romana. Infatti le possibilità di intercettare resti di una villa romana sotto alle strutture superstiti del castello erano state suggerite dal rinvenimento di un lacerto musivo rinvenuto nella prima campagna di scavi al Castello, nel 1984, durante uno scavo di una trincea che avvenne sotto la direzione del professor Gelichi. La storia ha mille risorse tant’è che quell’indizio arrivato dal passato finì in una cassa ritrovata nel novembre scorso durante una riorganizzazione del magazzino promossa dalla Soprintendenza da parte di Andrea Tirincanti e della dottoressa Elena Rodriguez, direttrice dei musei di Santarcangelo.

Nel tempo l’area del Castello è stata oggetto di tre distinte campagne di scavo. Dopo la prima nel 1984 seguirono quelle del 1989 e infine quella del 1999 che portò a ulteriori indagini nelle fasi dle restauro dell’edificio. La prima campagna, quasi quarant’anni fa, concentrò l’area di scavi nel cortile interno. Vennero scavate due trincee, poi vennero aperte altre aree di scavo seguendo i muri perimetrali esterni per cercare testimonianze di torri angolati. Non venne trovato nulla a sud, contrariamente a quanto gli archeologici si aspettavano dopo avere trovato i resti visibili delle torri a nord e a ovest. diversamente da quanto visibile negli angoli Nord e Ovest. Scoprirono che il muro perimetrale a sud est è formato da due muri affiancati, ma non fu possibile capire il perché, cosa e chi quei resti richiamavano. Venne ritrovata anche della ceramica datata tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo. Nell’autunno scorso è stata avviata una campagna di ricognizione del territorio riccionese insieme al dottor Lorenzo Bonazzi. I risultati delle ricerche confluiranno nella carte delle potenzialità archeologiche del territorio riccionese che sta redigendo Andrea Tirincanti sotto la supervisione del professor Cirelli e della dottoressa Odetta Tomasetti grazie ad una convenzione stipulata fra Comune di Riccione e il dipartimento di Storia culture e civiltà dell’Università di Bologna.

Andrea Oliva