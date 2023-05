"I nostri vini nascono sulle sponde del Secchia"

Alla recente edizione del Vinitaly, la annuale manifestazione che si tiene in primavera a Verona, a rappresentare le eccellenze dell’area carpigiana nello stand dedicato all’Emilia-Romagna c’era una giovane cantina, Secula, nome latino del Secchia, con sede a Cortile di Carpi. La scelta del nome è un richiamo alla sua territorialità, in omaggio al fatto che i suoi vigneti, estesi su 4 ettari di terreno della azienda del padre di Dino Lugli, sono a ridosso di questo fiume. Dino Lugli è uno dei due soci della cantina che occupa una superficie di circa 160 metri quadrati. L’altro è Gabriele Valentini. Entrambi laureati in Scienze Agrarie. Il primo carpigiano quarantaquattrenne e l’altro, abruzzese quarantatreenne di Loreto, oggi ricercatore all’università di Bologna. Si sono conosciti frequentando l’università di Bologna.

Qui è nato il loro sodalizio che li ha portati a far nascere Cantina Secula che, benché nata nel 2020, è una realtà già pronta a spiccare il volo verso la conquista dei mercati esteri. Vinitaly ha definitivamente consacrato la piccola società di Cortile, che produce dalle 20.000 alle 25.00 bottiglie anno, facendola apprezzare al grande pubblico ed agli intenditori. E’ Valentini a condurci a conoscere più da vicino l’azienda.

Valentini, la presenza a Vinitaly ha segnato per voi una svolta?

"Grazie a Vinitaly abbiamo iniziato un rapporto con importatori esteri. Il vino è piaciuto molto. E’ venuto a farci visita Vittorio Sgarbi e al nostro stand ci sono stati anche molti grandi produttori dell’Emilia-Romagna che si sono alternati e che, incuriositi, sono venuti ad assaggiare i nostri vini. E tanti appassionati consumatori e operatori esteri, e non solo, hanno avuto modo di apprezzare i nostri vini che sono parte della tradizione, ma hanno un poco di follia".

In che senso?

"Se Dino è venuto a cercarmi c’è un perché. Chiedere ad un abruzzese di fare dei lambruschi può sembrare strano. Il professor Vincenzo Venturelli, che tutti chiamiamo il professore del Sorbara, è stato però il mio mentore, accompagnandomi nel mondo dei lambruschi, diversi da quelli cui ero abituato. Io conoscevo il Lambrusco scuro, il Grasparossa, invece lui mi ha portato verso i lambruschi più chiari, più freschi, verticali di grande acidità e freschezza. Lui è stato il legame tra il mondo della ricerca, che svolgevo io, e Dino che è nato nella terra dei lambruschi. Ci siamo ritrovati e dal professore ho imparato a fare lambruschi, però poi ci ho messo del mio facendolo arrabbiare. Il professore avrebbe voluto vini con solo Sorbara e Rosa 100%, io invece uso anche il Salamino.

La differenza consiste nel fatto che Venturelli fa vino sul Panaro e usa solo il Sorbara, io invece lo faccio sul Secchia e uso il Salamino insieme al Sorbara. In tutti i nostri vini c’è un po’ di Sorbara, anche nei vini fermi".

Quali sono oggi i vostri vini? "Il primo ad essere prodotto è stato il Secula Bianco, primo vino bianco fermo, ricavato dal Pignoletto, cui non abbiamo voluto dare la denominazione d’origine controllata perché il nostro modo di lavorare sul Pignoletto e la mia ricerca universitaria sul Pignoletto mi avevano portato a capire in 20 anni come eliminare in maniera naturale quel suo amaro. Di questo oggi produciamo circa 23.000 bottiglie. Un secondo vino è il Secula Rosè, che possiamo considerare il nostro cavallo di battaglia e che tutti amano, un rosato di cui ne facciamo indicativamente 10mila bottiglie. La terza bottiglia è un rifermentato in bottiglia di Salamino e Sorbara, ed è il Secula Frizzante, altro rosato di cui facciamo circa 45.000 bottiglie. Tutti i nostri vini sono talmente strani che, abbiamo detto dall’inizio, siamo nella doc ma non la rivendichiamo. Questo non significa che tra qualche anno noi non inseriremo la doc nei nostri vini poiché siamo in zona doc e i vigneti lo sono. In cantiere, ma arriverà in commercio solo dal prossimo anno, c’è anche il Secula Gris, metodo classico da Sorbara in purezza vinificato in bianco. La nostra forza, però, è che lavoriamo tutto in maniera artigianale".

Alberto Greco