I piani nel cassetto della sindaca "Così Riccione diventerà una meta internazionale"

di Carlo Andrea Barnabè

Sindaca Angelini, che estate sarà quella del 2023?

"Siamo molto ottimisti e abbiamo grande volontà di fare bene. Nel 2022 Riccione è stata la località della costa che più si è avvicinata ai numeri precedenti la pandemia, riuscendo ad incrementare le presenze degli stranieri. Abbiamo avuto una crescita del 14% in termini di presenze sul 2021, ma dobbiamo andare oltre. Stiamo lavorando nell’ottica di consolidare gli arrivi dalle città della via Emilia e incrementare fortemente il numero dei turisti del resto d’Italia e d’Europa. La nostra città non può accontentarsi del turismo di prossimità ma deve nutrire l’ambizione di tornare a essere una destinazione di livello internazionale: 581.784 presenze straniere su un totale di 3.389.091 rappresentano soltanto il 17,1%. Il nostro potenziale, osservando ad esempio che i pernottamenti dei tedeschi sono stati 149.825, è molto, molto più alto".

Cosa sta facendo l’amministrazione per centrare questi obiettivi?

"Stiamo lavorando su un doppio binario: uno di breve periodo, l’altro di medio-lungo".

Si spieghi.

"Nel breve periodo abbiamo sistemato la pavimentazione di viale Ceccarini, di tutta l’area centrale e di viale Dante che era diventata indecente e pericolosa. Entro la legislatura abbiamo in programma il restyling completo di viale Ceccarini, del porto e la progettazione di tutto il cuore della città. Nel breve periodo abbiamo avviato una massiccia attività di promozione tra le località più gettonate della montagna e le fiere più importanti della Germania, oltre a un cartellone ricco di eventi, pianificando già in marzo l’attività di un anno intero: tra gli altri avremo Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Max Gazzè, il 60° compleanno dei Nomadi e Radio Deejay in agosto. Per il lungo periodo abbiamo avviato il Piano strategico del turismo che rappresenterà lo strumento con cui insieme agli operatori andremo a disegnare la città del futuro e a costituire una Destination Management Organization, lo strumento operativo di promozione turistica concordata con i principali attori in campo turistico".

Lei ha fatto del dialogo il suo manifesto politico, ma ai comitati chiede di accorparsi. Vuole mettere il bavaglio?

"E’ facile comprendere il senso del mio ragionamento: se in un’arteria commerciale si forma un comitato con 500 metri di strada diventa impossibile costruire una progettualità comune perché ciascuno finisce per rappresentare il proprio interesse privato o poco più: così prevale la logica della cura del proprio orticello con il risultato che ad appassire è una città intera. Al contrario, se i comitati si accorpano e riescono a trovare il necessario minimo comune denominatore allora possono rappresentare un interlocutore per dialogare con l’amministrazione. Insieme diventano più forti rispetto al Comune ma non è questo che temo, anzi: mi fa paura la mancanza di idee condivise, l’incapacità di lavorare insieme".

Come si presenterà Riccione a Pasqua?

"Si presenterà sicura, rinnovata e molto verde, regalando ai riccionesi e agli ospiti della città una sorta di assaggio del bosco urbano che andremo a realizzare nei prossimi anni in tutta l’area centrale. Ci saranno fiori ovunque, da viale Dante al porto, e 101 ulivi quanti in viale Ceccarini".

Perché avete scelto Vinicio Capossela per il ponte del 25 aprile?

"Diciamo che ci siamo scelti a vicenda e questo è motivo di grande orgoglio. Capossela che presenta un nuovo disco e due giorni dopo fa un concerto unico di canzoni che traggono ispirazione dalle parole dei libri e dalle rose della poesia va oltre l’immaginabile. E succede solo qui. Se si guarda il nostro calendario di manifestazioni si coglie un aspetto: non siamo una data del tour ma costruiamo eventi che non si ripetono da nessun altra parte. Prendiamo Max Gazzè: qui stravolgerà il suo repertorio in chiave popfolk, i Nomadi festeggeranno a Riccione i loro 60 anni con grandi artisti come ospiti perché è qui che sono nati, Carmen Consoli trasformerà piazzale Roma in una stanza d’ascolto".

Riccione punta su Consoli per rilanciare la Notte Rosa. Avete considerato le preoccupazioni degli operatori?

"La scelta di portare Carmen Consoli in versione acustica è proprio dettata, oltre che dal fatto che si tratta di una grande artista, dalla necessità di chiarire che chi si vuole sballare a Riccione ha sbagliato destinazione. Come abbiamo già dimostrato lo scorso anno, insieme alle forze dell’ordine chiariremo ai giovani che il divertimento è una cosa, sfasciare una città è ben altro e qui non si può fare".

Avete deciso di proseguire la collaborazione con Radio Deejay, perché?

"Radio Deejay è un valore assoluto e non serve che lo dica io. Lo scorso anno, dopo i problemi di ordine pubblico dell’estate precedente, ha dimostrato di sapere rimodulare la proposta artistica, alzando il target di riferimento. Anche nel 2023 sarà un grande valore aggiunto per la nostra programmazione".