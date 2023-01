I pionieri di Ecoricerche: "Costruiamo sicurezza"

di Davide Vanni

Le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e quelle inerenti alla sicurezza ambientale occupano un posto centrale nel modello di sviluppo della società contemporanea. Sostenibilità, economia circolare e miglioramento della qualità professionale sono le sfide più importanti del nostro tempo. Ecoricerche, società di consulenza sassolese, ha certamente ricoperto un ruolo pioneristico in questo ambito. Nel 1991, quando è stata fondata, l’evoluzione normativa a cui le aziende avrebbero dovuto adeguarsi era appena iniziata. Le prime direttive europee cominciavano ad influenzare i protocolli professionali nazionali.

"Dopo essermi laureato in Chimica, all’Università di Modena, lavoravo in una ditta di smaltimento rifiuti con compiti commerciali e di gestione delle attività, da un punto di vista organizzativo – spiega Roberto Bassissi, amministratore unico dell’azienda –. Quando mi sono accorto che passavo più tempo a spiegare ai miei clienti gli effetti, declinati in obblighi per la loro impresa, che comportavano le nuove leggi, ho deciso di attivare un servizio specifico in questo settore". Un’idea che nel tempo ha portato i suoi frutti. Oggi Ecoricerche è una realtà fortemente radicata nel nostro territorio, in grado di fornire importanti indicazioni organizzative e procedurali ai propri clienti. La maggior parte dei quali ha i propri stabilimenti nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma. "All’inizio eravamo solo io e un’impiegata, l’aggiornamento normativo è un po’ il motore della nostra professione, le valutazioni dei rischi ambientali o di sicurezza sul lavoro comportano una revisione costante di tutte le attività di prevenzione erogate – continua Bassissi –. Noi ci siamo sempre occupati di fare verifiche per quello che riguarda la compliance (rispetto normativo) e le attività di permitting (reperire le autorizzazioni degli enti competenti) pertinenti a queste due necessità. In fondo, dove leggi sicurezza puoi leggere ambiente e viceversa". "Facciamo crescere nei nostri clienti la consapevolezza che la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori sono due formidabili assets per lo sviluppo delle loro imprese" spiega Bassissi.

Ad oggi, Ecoricerche conta ben 50 dipendenti, tecnici specializzati e laureati in discipline scientifiche quali ingegneria, chimica, biologia e informatica. A loro disposizione, l’azienda offre, dal 1994, anche un laboratorio dove è possibile effettuare campionamenti e analizzare acqua, rifiuti, terreni inquinati e emissioni di fumi. "La nostra azienda, in questi trent’anni, ha avuto una lenta ma costante crescita – constata l’amministratore di Ecoricerche – e siamo tutt’ora in cerca di personale qualificato, ma tutto ciò è stato possibile perché abbiamo selezionato e acquisito risorse interne funzionali alle richieste dei nostri clienti. Credo che continueremo a seguire la nostra politica, la quale ci consiglia di assumere ragazzi giovani, magari alle prime esperienze e di coltivare le loro attitudini per farli crescere insieme a noi". La continuità dei rapporti professionali, infatti, rimane il fulcro di un settore complicato e mutevole come quello dei servizi.

"In questo settore è evidente un certo potenziale di crescita, soprattutto se parliamo di ambiente e sicurezza – conclude Bassissi – Tuttavia, funziona solo in relazione alle necessità dei propri clienti. Il nostro territorio è uno dei più ricchi d’Italia in termini di manifattura: dalla meccanica alla ceramica, dal settore biomedicale a quello tessile.

Le grandi aziende e tutto l’indotto produttivo che le circonda ci hanno permesso di raggiungere i risultati positivi che ci consentono di guardare al futuro con fiducia e consapevolezza".