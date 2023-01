I traguardi della logistica etica "Una scuola di formazione negli spazi dell’Interporto"

Un accordo nel nome di Yaya Yafa. È dedicato al 22enne guineense, morto all’Interporto di Bologna nell’ottobre del 2021 per un incidente nel suo terzo giorno di lavoro, il protocollo di sito sottoscritto da istituzioni, sindacati, associazioni di categoria, Ausl, Ispettorato del lavoro. Dopo il patto per la logistica etica, un nuovo tassello nel progetto per mettere ordine nella piattaforma logistica di Bentivoglio, aumentando i livelli di sicurezza e le tutele delle migliaia di lavoratori che lavorano al suo interno. "La logistica è un settore fondamentale. Dopo la decisione del Comune di non vendere le azioni dell’Interporto, molto è stato fatto, ma per aver sviluppo serve più dignità del lavoro e più formazione", ha commentato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, confermando che il protocollo prevede la creazione di centro dedicato alla formazione preventiva e continua degli operatori. Insomma, non deve capitare più che persone scarsamente formate sulle mansioni che sono chiamate a svolgere mettano a rischio la loro vita, come accaduto nel caso di Yaya. "Prima di arrivare a un accordo abbiamo esaminato dodici versioni di questo protocollo. Lo dedico a Yaya Yafa. All’interno dell’Interporto lavorano 6.000 persone, molti immigrati, molti lavoratori a basso reddito, che hanno diritto a...