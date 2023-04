I tre paparazzi Papi, dive e bagnanti catturati dai maghi della fotografia

Hanno imbastito la storia di Riccione con milioni di scatti, un patrimonio fotografico che racconta il boom del turismo, il divertimento attraverso i protagonisti e le celebrità. Le immagini portano la firma di Epimaco ’Pico’ Zangheri, 93 anni, Luciano Luzzi (90), e Santino Casalboni, Kino per gli amici (86). Zangheri ha fotografato una marea di vip passati soprattutto dal Dancing Savioli, sportivi tra cui il grande Pelé. Nel suo archivio, curato dal figlio Gianni, oltre un milione di foto. Luciano Luzzi è stato fotografo, pittore e commediografo. Ha immortalato decine di celebrità che hanno animato serate tra il Vallechiara e il Metropol in viale Ceccarini. "Ho fotografato Mina, la Vanoni, Modugno, Berté e Mia Martini, Aznavour e la Pavone, Ranieri e tanti altri. Ricordo Renato Zero con i suoi costumi stravaganti e nel 1959 per la prima volta Gianni Morandi con i calzoni corti. Mina invece l’ho incontrata quand’era già famosa, ci siamo poi ritrovati a Riccione per il matrimonio di Piero Magini, suo tecnico. La cantante arrivò con una pelliccia di visone bianco".

Kino Casalboni per la sua carriera, cominciata nel 1961 con il fratello Vasco, il 2 aprile ha ricevuto il Premio Baleani. A Riccione non c’è persona che non sia finita nel suo obiettivo. Sono infatti migliaia i servizi fatti in occasione di battesimi, comunioni, cresime e matrimoni, tra i tanti quello di Don Backy sposatosi nella chiesa di San Martino. Non sono mancate le foto scattate a personaggi al Bat Caverna e al dancing La Stalla. "Ma lo scatto che più mi inorgoglisce _ commenta_ è quello fatto al Papa sotto l’arco d’Augusto a Rimini".