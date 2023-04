Idrogeno e comunità energetiche Le Regioni puntano al ’fai da te’

Uno dei ’goal’ più ambiziosi e insieme fondamentali per sperare in un futuro migliore è senza dubbio il settimo, ’Energia pulita e accessibile’. Il vero obiettivo è aumentare la produzione di energia utilizzando una tecnologia sostenibile e, nello stesso tempo, ridurre i costi di produzione. Ma soprattutto è richiesta una maggiore efficienza energetica: utilizzare meno elettricità per produrre di più in tutti i settori. Un argomento vastissimo, che parte dalle fonti rinnovabili all’addio ai motori termici delle auto passando per i ’cappotti’ che abbiamo visto costruire con il bonus 110 per cento (con tutte le luci e ombre di questa misura).

Limitandoci alla produzione, a gennaio 2023 la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta internamente per l’81,9%. Le fonti rinnovabili hanno offerto una produzione di energia elettrica in riduzione del -9,7% rispetto al 2022, limitandosi così a coprire poco più di un quarto (28,2%) della domanda elettrica nazionale.In particolare, la produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa: 30,9% eolico, 28,2% idrico, 19,8% biomasse, 14,9% fotovoltaico e 6,2% geotermico. Dati tutti in calo sul passato, il che non è positivo.

In compenso, però, non mancano i progetti delle nostre regioni sul tema. Le Marche, ad esempio, stanno sperimentando la produzione di idrogeno verde prodotto da fonti rinnovabili in aree industriali dismesse (Hydrogen valley), a impatto ed emissioni zero per l’ambiente, per rifornire industria, il trasporto pubblico locale ma eventualmente anche per produrre biometano o gas sintetico naturale (quest’ultimo valida alternativa sostenibile per la mobilità e l’elettrificazione di zone rurali o isolate). Il bando della Regione per questo progetto è di 14 milioni di euro: finanziamenti che rientrano nell’ambito del Pnrr. L’assessore regionale all’Energia, Andrea Maria Antonini, spiega che le manifestazioni di interesse sono spuntate in tutta la regione, da Pesaro ad Ascoli, per siti che potranno occupare aree grandi fino a 28 ettari magari utilizzate per altre attività industriali non più attive. L’importo complessivo degli interventi proposti dagli operatori si attesta sui 278 milioni di euro per 10 potenziali progetti. "Le Marche puntano a ricoprire un ruolo trainante nella transizione energetica del nostro Paese", ha detto l’assessore Antonini. L’idrogeno verde rappresenta una variante pulita dell’idrogeno. Non presente in natura, si produce attraverso fonti rinnovabili, senza generare inquinanti.

Anche l’Emilia-Romagna punta forte sulle fonti green. Una delle idee più recenti è mettere in rete le piccole e medie imprese “multiutilities” che si occupano di energia rinnovabile e pulita, al fine di favorire tutti gli strumenti utili per poter avviare e cooperare agli investimenti green. Nelle scorse settimane, è stato firmato un Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con Gruppo Hera, Iren Smart Solutions Spa, Cna E-R e Confartigianato Imprese E-R per promuovere lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in Emilia-Romagna. Tutto è coerente agli obiettivi contenuti nel Patto per il Lavoro e per il Clima, nonché nel Piano energetico regionale 2030: dare a tutti la possibilità di fare investimenti green e svincolare sempre i più i territori dalla dipendenza del gas fossile. Le Comunità sono insiemi di soggetti pubblici e privati che uniscono le forze per autoproduurre, scambiare e consumare energia “pulita” in chiave di prossimità ai territori. "Le vogliamo finanziare tutte, non abbiamo ancora le risorse ma le troveremo", garantisce l’assessore allo Sviluppo economico e Green economy Vincenzo Colla.