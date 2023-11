Il 25 e 26 novembre 14 talenti protagonisti alle Ferrovie Creative

‘Incontro poliedrico tra talenti ed essenze…’: questo il titolo della due giorni artistica curata dalla carpigiana Antonella Cantalupo. Sabato 25 e domenica 26 novembre, alle Ferrovie Creative (via Due Ponti 25), protagonisti assoluti dell’evento saranno quattordici artisti diversi per età, provenienza, formazione culturale e artistica, dalla pittura alla scultura, dal teatro alla musica, che si metteranno in gioco nell’ambito della mostra. Sabato alle 18, Vernissage e performance musicale; domenica sarà possibile visitare la mostra (1013 - 1620). A seguire aperitivo e spettacolo teatrale ‘Guernica’ a cura di Atelier Mamot.

A cura di ‘Arte in Movimento’.