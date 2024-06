Il Cimone versione estiva: tutti in bici sulle piste

L’adrenalina è la stessa: il vento ti sferza il viso mentre affronti una discesa, la concentrazione sale quando stai per imboccare un sentiero, e il controllo delle gambe e delle braccia è massimo mentre affronti una curva. È il brivido che provano in tanti, durante la stagione invernale, sulle piste del Cimone a quota duemila metri. La sensazione è molto simile a quella che si prova in estate, solo che al posto della tuta e degli scarponi bisogna indossare scarpe da ginnastica e caschetto, montare in sella a una bicicletta e godersi i colori e i panorami meravigliosi che il nostro Appennino - in ogni stagione dell’anno - è in grado di regalare. Negli ultimi anni il ciclismo in montagna ha conosciuto un’impennata di popolarità: dai bambini più vivaci agli adulti più esperti, sempre più persone scelgono le due ruote per scoprire nuovi percorsi ad alta quota. "Abbiamo visto aumentare il numero di appassionati della montagna e di cicloturisti che arrivano sulle nostre montagne in estate in cerca di relax, ma in cerca anche di occasioni per praticare uno sport sano, in sicurezza – racconta Antonio Grani del Consorzio Cimone –. Chi percorre i sentieri e s’immerge nella bellezza naturale dell’Appennino, incoraggia uno stile di vita sano e attivo che noi vogliamo sostenere con tutti i mezzi a nostra disposizione". Chiusa la stagione invernale, lo staff del consorzio si è subito messo all’opera per rinnovare le segnaletiche dei percorsi dedicati alle bici, fare manutenzione al Bike park che può contare su 7 piste dedicate e organizzare il sistema di risalita. Tutta l’estate, infatti, è funzionante (fino a fine giugno durante il fine settimana, da luglio invece tutti i giorni) la seggiovia in partenza dal paese di Sestola (dalle 9,30 alle 17) che consente di raggiungere in pochi minuti quota mille metri. Il Bike Pass, che consente di utilizzare anche l’impianto di risalita, si può acquistare con un abbonamento giornaliero, mattinale o pomeridiano, o uno stagionale per tutta l’estate. "Una volta arrivati a Pian del Falco si può scegliere il tipo di tracciato da affrontare all’interno del Bike Park Cimone – prosegue Grani –: abbiamo piste per ogni esigenza, dalle blu alle rosse fino alle nere; la più corta ‘Falco Rosso’ è di circa due chilometri mentre quella impegnativa, la ’Aquila reale’, è lunga poco meno di cinque chilometri". Da qualche giorno è operativo anche il tracciato ‘Top Gun’ (difficoltà rossa) ideale per l’Enduro con la Dowhill, la bici tecnica per affrontare le discese più impegnative. "I più allenati possono salire in quota pedalando con il proprio mezzo – prosegue Grani –, per tutti gli altri assicuriamo all’arrivo della seggiovia tutti i servizi, dal noleggio delle biciclette ai punti informativi oltre ovviamente ai punti ristoro".

Chi è inesperto o vuole perfezionare il proprio stile, può partecipare a lezioni e uscite organizzate con gli istruttori del posto. "Già con l’arrivo della bella stagione abbiamo visto arrivare i primi ciclisti che ora stanno aumentando di giorno in giorno. Stiamo investendo tanto in questo progetto che crediamo possa ancora crescere.

Al tempo stesso siamo all’opera in tutto il comprensorio per renderlo accessibile tutto l’anno".