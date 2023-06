Il cuore di A Zeta Gomma batte per il territorio Ambulanza in dono per i 50 anni di attività

Da piccola officina nata nel ’73 in un garage ad azienda leader e affermata sui mercati internazionali: A Zeta Gomma da 50 anni è il fiore all’occhiello dell’economia sassolese. Ma il presente dell’azienda è anche fatto di numerose lodevoli iniziative, a tutela della valorizzazione del territorio e per il rafforzamento dei legami con quest’ultimo. Tra gli eventi più significativi, quello che ha avuto luogo lo scorso 13 giugno, con la cerimonia di consegna dell’ambulanza donata da A Zeta Gomma all’Azienda all’AUSL di Modena, in occasione dei festeggiamenti per il mezzo secolo dell’azienda.

Che momento è stato per voi?

"È stato un bel momento in quanto abbiamo avuto la possibilità di restituire alla comunità almeno una parte di quello che ci ha dato in questo mezzo secolo. La nostra azienda è nata in un garage di Sassuolo nel 1973 e attualmente conta oltre 100 dipendenti con un mercato sia nazionale che internazionale. La strada fatta è tanta, ma non dimentichiamo le nostre radici e con la donazione di questa ambulanza vogliamo rafforzare il rapporto con il territorio, manifestando la nostra gratitudine nei confronti di una comunità che, in questi 50 anni, ci ha permesso di crescere e raggiungere obiettivi importanti. Obiettivi resi possibili anche grazie al grande lavoro di squadra delle persone che lavorano in A Zeta Gomma, perché senza le persone giuste non è possibile tagliare traguardi importanti come quello celebrato il 13 giugno".

A Zeta Gomma è ormai divenuta una prestigiosa realtà, punto di riferimento per il territorio locale e non solo.

Solidità, dinamicità e innovazione sono i vostri principali tratti caratteristici. Qual è il profilo dell’azienda?

"L’azienda produce e trasforma cinghie e nastri trasportatori e, da 50 anni, la personalizzazione è uno dei suoi principali punti di forza. Siamo nati come piccola officina in un garage di Sassuolo. La nostra posizione strategica all’interno del distretto ceramico ci ha permesso di dare vita a sinergie importanti con i produttori locali e di sviluppare

una profonda conoscenza dei processi di lavorazione della ceramica. Grazie al know-how maturato nel tempo e alla capacità di realizzare prodotti in grado di rispondere a esigenze specifiche, l’azienda è diventata un partner chiave per le imprese del distretto. Tutto è nato da un’intuizione: abbiamo visto la grande usura a cui erano sottoposti cinghie e nastri trasportatori nelle linee di produzione delle piastrelle e abbiamo pensato che servissero soluzioni dedicate. Così abbiamo cominciato a progettare e sviluppare prodotti ad hoc con caratteristiche specifiche, adatte all’impiego nel settore ceramico. In mezzo secolo di attività A-Zeta Gomma è cresciuta e si è espansa fino a conquistare il mercato nazionale e internazionale, entrando in settori industriali diversi rispetti all’industria ceramica.

L’azienda, oggi, fornisce i comparti produttivi di diverse filiere: da quella alimentare a quella agricola, passando per il packaging e il settore industriale".

Festeggiate i 50 anni di attività ma, con un solido passato, guardate al futuro. State investendo nell’industria 4.0?

"Sì è così. In questi anni abbiamo investito tanto nel futuro e, quando è entrata in vigore la norma 4.0, noi eravamo già pronti. Avevamo già un software all’avanguardia per la gestione dei processi aziendali e le nostre macchine erano predisposte per un cambiamento.

Investiamo sempre di più sul fronte tecnologico per migliorare i processi produttivi e i prodotti, tanto che – percorrendo la transizione 4.0 – l’Azienda ha interconnesso con il sistema gestionale la maggior parte delle macchine all’interno del processo produttivo. Investimento mirato a soddisfare, in modo sempre più tempestivo ed efficace, la crescente domanda.

Infine, abbiamo acquistato e interconnesso 4 magazzini verticali, che rendono più rapide le operazioni di deposito, picking del prodotto e gestione delle scorte, anche grazie al software di monitoraggio della merce in entrata e in uscita".

Nella vostra azienda è molto importante lo spirito di squadra. A Zeta Gomma da sempre è vicina al proprio territorio, ed esprime la responsabilità sociale anche attraverso azioni di supporto alla collettività e di sostegno ai giovani e alla loro crescita, in particolare attraverso la pratica sportiva. Avete anche stretto importanti partnership, quali?

"La donazione dell’ambulanza è solo la più recente delle azioni intraprese dall’azienda a favore della comunità locale e si colloca all’interno di un più articolato sistema di iniziative di responsabilità sociale. Siamo da diversi anni partner ufficiale dell’U.S. Sassuolo Calcio, del Modena F.C. (che rappresentano il territorio ad alti livelli agonistici) e del P.C.S. San Michelese. Con quest’ultima ci impegniamo affinché i valori dello sport quali: spirito di squadra, sacrificio e fair play siano trasmessi alle generazioni più giovani presenti sul territorio. Vogliamo che i giovani giocatori, tramite l’esperienza sul campo, possano apprendere i principi del gioco di squadra, dell’impegno e della crescita personale. Questo per noi significa fare impresa in modo consapevole e responsabile: contribuire a creare ricchezza per la nostra comunità.

Infine abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra città e al U.S. Sassuolo Calcio attraverso la creazione di un prodotto altamente innovativo dedicato all’industria ceramica: la M.E.C.® Flex Neroverde.

Si tratta di una cinghia in PU che rappresenta il nostro legame con il U.S. Sassuolo Calcio nei suoi colori (da qui, appunto, il nome M.E.C.® Flex Neroverde) e il legame con il territorio e la sua realtà manifatturiera perché il suo sviluppo e la sua produzione sono completamente MADE IN SASSUOLO".

