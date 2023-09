Il Cuore non si ferma. Centro21, ottobre di eventi: "Ora guardiamo al futuro"

"Il cuore non si ferma". È racchiusa in questo cartellone, che suona come slogan, la serie di iniziative che la cooperativa Cuore21 di Riccione mette in campo in ottobre tra Riccione e Rimini per il primo anniversario del drammatico incidente stradale del 7 ottobre 2022. Quello in cui hanno perso la vita l’ex sindaco Massimo Pironi, l’educatrice Romina Bannini e cinque giovani portatori della sindrome di Down: Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. In programma laboratori che vedranno presente anche Hervé Tullet, artista, illustratore e scrittore, francese, autore rilevante nel mondo della letteratura per l’infanzia.

Poi una mostra, un atelier artistico, un convegno, nonché un appuntamento sportivo e un charity dinner. Il giorno dell’anniversario, alle 15,30 nella chiesa di San Martino, è prevista una messa concelebrata dal vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, e dal suo predecessore, il vescovo emerito Francesco Lambiasi.

"Si tratta di un cartellone interessante e impegnativo, organizzato con le varie realtà che collaborano con noi – premette Cristina Codicé, presidente del Centro21 e del suo braccio operativo Cuore21 (foto sopra) –. Non vogliamo che questo sia un piangere per quanto è successo, ma il vedere cosa si può costruire insieme, lavorando per il bene delle persone". Si parte con la mostra In-Utile che al Museo della città di Rimini, in via Tonini 1, dal 30 settembre (inaugurazione alle 17), fino al 29 ottobre, darà la possibilità di ammirare ventuno quadri realizzati dai ragazzi di Cuore 21 sotto la guida del maestro Lorenzo Anzini, in arte Loreprod. L’ingresso è gratuito. Si prosegue il 7 con la messa d’anniversario. Sempre a Riccione il 14 alle 15 in piazzale Roma e nell’antistante spiaggia libera è previsto l’atelier artistico ‘21 cuori tra cielo e mare’, a cura di Alessandra Falconi e Tullet, che il Comune ha inserito nel cartellone del compleanno di autonomia della città, di fatto in calendario il 19.

In cartellone anche performance con i giovani della Cooperativa cuore 21. ‘Il cuore non si ferma’ è anche occasione per discutere sulle ‘Prospettive per agire al meglio sia durante noi che dopo di noi’, se ne parla con esperti il 21 ottobre dalle 10 in poi nella sala che la Provincia ha dedicato a Massimo Pironi in corso d’Augusto 231. Nel pomeriggio, sempre al Museo di Rimini, spazio a ‘Mastro Geppetto’, laboratorio di falegnameria per bambini e adulti. Si prosegue il 25 al Play Hall con l’evento ‘Sport e inclusione’, in collaborazione con la Polisportiva Riccione e il 28 alle 15, nel parco di via Limentani, accanto alla sede del Centro21, sverranno piantati sette alberi, in memoria delle sette vittime. Si conclude con il ‘Galà 21’, in data da definire, al Cavalluccio Marino sul porto canale di Riccione.

Nel frattempo Cuore21 segue una cinquantina di persone diversamente abili dai 6 ai 50 anni. Consistente, anche l’attività del nuovo anno che, come annuncia la Codicé, prevede laboratori di falegnameria, bomboniere, cucito, due gruppi di danza, in primis ‘Sballo’, che nell’ottica dell’integrazione è formato da persone con e senza disabilità, poi il gruppo musicale ‘21 Rulli’ che usa strumenti ricavati da materiali riutilizzati per fare concertini.

Si va parallelamente avanti con i gruppi appartamento, quindi con l’educazione all’autonomia, con inserimenti lavorativi nelle aziende, che sono già quattro solo quest’anno, e con il negozio Atelier a 21 mani in piazzale Azzarita dove si trova quanto è prodotto dagli ospiti di Cuore 21.

Nives Concolino