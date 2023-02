Il genio di Giovanni Sollima "Amo la musica di Haydn Ha osato più di chiunque altro"

Il violoncellista palermitano Giovanni Sollima è il primo eccellente solista della rassegna ‘La musica che sale’ in programma alla Darsena del Sale di Cervia dal 3 marzo al 17 maggio alle 20. Per l’appuntamento di apertura sarà al violoncello e alla direzione del Concerto in do maggiore di Haydn incastonato fra due sue composizione: ‘The N-ice Cello Concerto’ e ‘When We Were Trees’. Ad accompagnarlo sul palco l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che si esibisce per la prima volta a Cervia. Sollima, ‘viaggiatore della musica’, è un violoncellista di fama internazionale. Si è esibito in alcune delle più importanti sale in tutto il mondo, collaborando con artisti di grande calibro, e ha scritto musica per il cinema, il teatro, la televisione e la danza.

Sollima, come si trova con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, con cui collabora dal 2008?

"È una compagine unica per l’intensa e continua attività che ne fa un’eccellenza italiana. Negli anni ho visto diverse formazioni e musicisti, è un’orchestra piena di voci, suoni e bellezza, con il culto dello stare insieme. Lo trovo un rapporto piacevole sotto il profilo umano e molto stimolante a livello professionale".

Il programma della serata cervese prevede un noto concerto di Hadyn…

"Sì. Mi piace perché ha osato dove nessun violoncellista compositore aveva mai osato. Il concerto scelto fra l’altro è molto ricco e articolato con un range che è, al tempo stesso, emotivo, focoso, visionario, folle e divertente, con una cantabilità a tratti anche nostalgica".

Ci sarà certamente curiosità tra il pubblico per il suo ‘The N-Ice Cello Concerto che sarà eseguito su un violoncello inaspettato. Può svelare qualcosa in più?

"Sarà di cartone, anche se originariamente la composizione era stata concepita per un violoncello di ghiaccio, in quanto pensato per evocare ciò che resta della Marmolada, in Trentino. Dover allestire una bolla a meno 18 gradi, non sarebbe stato pratico a Cervia, così ho pensato a qualcosa che la natura potesse riassorbire facilmente. In cartone, il violoncello c’è ma potrebbe anche non esserci, è delicatissimo, non mancheranno le sorprese, le incognite".

Lo straordinario viaggio di un violoncello di ghiaccio che per incanto suona, è stato anche protagonista di un film e di un tour in giro per l’Italia… "Sì, una vera e propria esperienza ‘on the road’, più di 1.500 chilometri via terra e via mare in un costante clima di suspense per la consapevolezza del trasporto merce fragile".

Poi c’è ‘When We Were Trees’, il secondo brano che ‘insiste’ sul tema della natura a lei caro, giusto?

"Sì, l’ho composto nel 2008 quando ancora non si parlava in modo così aperto dei cambiamenti del clima e della salvezza del pianeta. Volevo sublimare la natura in tutti i sensi".

Cosa lega i suoi brani al concerto scelto di Haydn?

"La natura è in qualche modo ricorrente anche in Haydn, che propone una musica ancestrale, con salti in avanti e indietro nel tempo, una ricerca di pezzi popolari, che evocano appunto una certa ritualità".

Questa è la sua prima volta in concerto a Cervia. Conosceva già la località?

"Sì. Quando posso e gli impegni me lo permettono, faccio alcune ‘deviazioni’ dai concerti. Cervia è tra i posti che ho visitato con grande curiosità anni fa". Il suo rapporto con il Ravenna Festival è invece di lungo corso. Cosa le piace ricordare?

"Sarò sempre grato al maestro Riccardo Muti e a Cristina Mazzavillani per aver creduto in me sin dal 1998, quando ero un sognatore scappato oltreoceano per realizzarmi. Sono stati loro ad apprezzare per primi il mio essere un artista non facilmente etichettabile e a invitarmi a riavvicinarmi all’Italia".

Roberta Bezzi