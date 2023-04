Il mercato itinerante ’Regioni d’Europa’ dall’8 al 10 in piazza

Il mercato itinerante ‘Regioni d’Europa’ farà tappa a Carpi, in Piazza Martiri, da sabato 8 a lunedì 10 aprile per una tre giorni all’insegna del buon cibo italiano e straniero, oltre all’artigianato proveniente da tutta Europa. Le botteghe di Regioni d’Europa aspettano il pubblico per una vera e propria full immersion tra cibo e artigianato tipico del Paesi Europei. All’interno degli stand non saranno presenti solo prodotti dell’enogastronomia italiana, ma anche spagnola, francese, tedesca, inglese, irlandese e poi bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto, tanto altro!