Il mito della Piramide. Un film per raccontare quelli che la notte andavano al Cocco

Un racconto scolpito nella memoria collettiva tra performance leggendarie, fotografie, musica e personaggi che hanno fatto la storia del locale più famoso degli anni Novanta, anche in Europa: il Cocoricò di Riccione. Oggi le sue notti ruggenti sono raccontate nel film documentario ‘Cocoricò Tapes’, per la regia di Francesco Tavella. Dopo il

debutto nei festival italiani e internazionali, il tour del film è arrivato nei cinema e, dopo Rimini, Prato, Aosta, il 3 novembre tappa al cinema Masetti di Fano, l’8 a Forlì e, ancora, dal 24 al 26 novembre a Milano e il 29 a Cesenatico.

Un film indipendente, sostenuto dalla Film Commission della Regione Emilia-Romagna, che nasce dal ritrovamento di alcune VHS contenenti immagini amatoriali inedite. Contenuti che permettono di entrare nella

mecca della musica e riscoprire gli anni in cui il Cocoricò era al centro della scena dance mondiale, insieme alla generazione che ha ballato sotto la mitica Piramide. Queste immagini, unite a materiali video, foto d’archivio e interviste ai protagonisti dell’epoca, fanno rivivere una stagione entrata nella storia per il suo carico di libertà. A condurre in questo viaggio sono le parole di Loris Riccardi, storico art director della discoteca, del direttore Renzo Palmieri, dei pr Silvia Minguzzi e Giuseppe Moratti, di Nicoletta Magalotti aka NicoNote, madrina della sala morphine, e del Principe Maurice, il performer per eccellenza. Cocoricò Tapes diventa così testimonianza della storia, perché il Cocoricò non era solo un locale, ma anche un luogo di espressione artistica, politica e sociale.

È il 1993 quando Riccardi trasforma la discoteca da sala da ballo a luogo di provocazione e riflessione. È infatti il contesto storico-culturale a ispirare le scelte artistiche e a trasformare la Piramide del Cocoricò in un simbolo. Le serate dialogano con l’attualità, da Tangentopoli alla Guerra del Golfo all’epidemia di Aids. In questo modo, la discoteca di Riccione inizia a innovarsi come fosse un museo di arte contemporanea e diventa

spazio di espressione delle emozioni dei giovani. Varcano le porte del locale ospiti come Krisma, Enrico Ghezzi, Franco Battiato, RuPaul, Grace Jones. E protagonista di quelle notti è la generazione che balla i beat dei

dj Saccoman, Cirillo, DJ Ralf, Sven Väth e molti altri. È in quel momento che la frase "sabato allora andiamo al Cocco!" entra di fatto nella cultura popolare, una frase simbolo per chi quelle notti le ha attraversate e chi le avrebbe volute vivere.

Lina Colasanto