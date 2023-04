Il PalaRiccione scoppia di salute A maggio fioriscono gli eventi

Otto è il numero perfetto del Palacongressi nel mese di maggio. Saranno ben otto gli eventi, dal 3 fino al 31, che ospiteranno complessivamente 5mila partecipanti. A farla da padrone saranno i convegni medici, alcuni dei quali ormai storici a Riccione con la Perla verde diventata la casa ideale per le associazioni nazionali di varie categorie mediche, che qui hanno trovato l’ambiente naturale per presentare e confrontarsi su studi e ricerche. I punti di forza del Palariccione sono ben noti: comodità dei servizi, posizione baricentrica e intermodalità spingono i congressisti verso la Perla verde. Ogni congressista è prima di tutto viaggiatore e Riccione è facile da raggiungere. Se poi si aggiunge il fatto che la città e la struttura in centro promuovono modelli di spostamento sostenibili, il quadro è completo.

Degli otto eventi tre sono appuntamenti dedicati alla medicina specialistica. Simposi a notevole ricaduta economica sul tessuto urbano, sia ricettivo sia extraricettivo. Dal 3 al 6 maggio con l’Aida (XXXI congresso dell’Associazione dermatologi ambulatoriali), relatori e invitati occuperanno 500 camere in hotel 4 stelle. Dal 20 al 24 maggio si terrà Panorama Diabete, con una identica richiesta di 500 camere in hotel 4 stelle, mentre il 26 e 27 maggio con il XXIII Congresso di dermatologia pediatrica la domanda è di 300 camere in hotel 4 stelle e 3 stelle superior.

"Torniamo al PalaRiccione – dice il dottor Giovanni Menchini, presidente Aida – dove si esordì nel 2011. Quest’anno proponiamo, fra le decine di argomenti trattati, un’ampia visibilità alla cura dei tumori cutanei e delle malattie sessualmente trasmesse. Parleremo poi della dermatologia estetica e dell’influenza del microbiota nella causa e nel trattamento delle malattie della pelle. Il congresso vedrà pure la nascita di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, denominata ‘Ombre sulla pelle’ a cui si darà seguito sviluppando varie iniziative sul territorio. Un ringraziamento va a quanti, fondamentali cortesia e professionalità, ci aiutano a dar vita a un meeting di successo". A riunire i maggiori esperti in campo nazionale, contribuirà il forum multidisciplinare ‘Panorama Diabete - Prevedere per prevenire’, promosso dalla Società Italiana di Diabetologia. "Il diabete mellito – spiegano dalla segreteria organizzativa – si caratterizza sempre più come patologia correlata al contesto sociale, all’ambito culturale e ambientale. Nel mondo va via via assumendo i contorni di vera e propria emergenza sanitaria. Soltanto nel nostro Paese si stimano oltre 5 milioni di persone diabetiche:,tra cui 3,5 milioni diagnosticate e circa un milione e mezzo ancora senza diagnosi. La crescita della malattia, negli ultimi vent’anni, è stata pari al 60 per cento".