Il Palas e gli eventi: "Pronti a lavorare con il resto della città"

Un palazzo dei congressi e la società che lo gestisce sempre più protagonisti quando in città è il momento di organizzare eventi. Il calendario delle manifestazioni natalizie, concerti compresi, si prepara ad accogliere i turisti dei giorni più attesi dell’anno. Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New Palariccione, si dice soddisfatta "per il coinvolgimento della società nella gestione della città in occasione degli eventi legati al Natale". Tutto è nato nel periodo del commissariamento del Comune "quando alle due partecipate – prosegue l’amministratrice –, New Palariccione e Geat, è stato chiesto di affiancare e supportare l’opera del commissario impegnato nella risoluzione di alcune pratiche ancora in sospeso. E ciò portando in dote le vocazioni delle rispettive società. In quella circostanza la New Palariccione è divenuta a tutti gli effetti il braccio operativo dell’assessorato al Turismo. Questo perché la Palariccione dispone di un bagaglio di conoscenze e know how che si è riverberato positivamente sulla città. Il nostro apporto, modulato secondo nuove modalità del lavoro e inizialmente sollecitato dal commissario, è stato riconfermato dall’amministrazione ritornata in carica. Attraverso l’organizzazione degli eventi di Natale, Geat ha contribuito soprattutto dal punto di vista tecnico-operativo e noi per quanto concerneva l’aspetto più prettamente organizzativo".

Questo è solo il principio. "Uno dei prossimi obiettivi della New Palariccione sarà creare un prodotto coordinato tramite la gestione, diretta, degli aspetti organizzativi, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse, abbracciando una visione turistica più complessiva. Occorrerà lavorare insieme alle altre realtà che caratterizzano l’offerta turistica affinché la città e la destinazione superino la distonia tra periodi di evidente bulimia e parentesi alquanto scariche di iniziative. Un lavoro sinergico, con una solida cabina di regia, consentirebbe la condivisione delle strategie e l’avvio di meccanismi virtuosi utili a dare maggior continuità nell’arco dell’anno".