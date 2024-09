Il Palas ‘sale’ in terrazza. Eventi con vista mare dai matrimoni alle feste

Una terrazza con vista mare. Quando si parla del Palacongressi di Riccione è difficile non pensare alla vista di cui si gode dall’ultimo piano della struttura. Da anni ormai la terrazza del Palas rappresenta un valore aggiunto per la struttura che ospita congressi ed eventi. Ma da luogo dove tenere iniziative a supporto delle attività convegnistiche, oggi l’amministrazione della New PalaRiccione vede uno step ulteriore. È Eleonora Bergamaschi, amministratore unico di PalaRiccione, a raccontare come la città stia crescendo e come la formazione e la creatività stiano diventando pilastri fondamentali per costruire eventi di successo. Al fianco dell’amministratore c’è Manuela Campana, con cui Bergamaschi sta portando avanti un progetto innovativo per valorizzare la Terrazza City Eye al quinto piano del Palazzo dei Congressi di Riccione. È un luogo "destinato a diventare una location esclusiva per eventi privati come matrimoni, feste di laurea e feste per creativi" premette Bergamaschi. "Oggi, l’organizzazione di eventi richiede una gamma di competenze sempre più ampia e specializzata. Se in passato l’organizzatore di eventi era un vero tuttofare, capace di gestire ogni aspetto dell’organizzazione, oggi vediamo un’evoluzione verso una crescente specializzazione. Abbiamo bisogno di figure professionali che spaziano dal digital event strategist, che cura ogni aspetto della presenza digitale e del marketing, al logistic coordinator, responsabile della gestione di flussi, trasporti e logistica, fino ai designer di eventi che lavorano sull’esperienza visiva e sensoriale. A Riccione, puntiamo moltissimo sulla formazione di questi profili per creare una rete di professionisti capaci di affrontare con creatività e precisione ogni sfida" racconta Bergamaschi.

Riccione offre una varietà incredibile di spazi, ognuno con caratteristiche uniche. "La sfida è trasformare location che magari nascono per altri scopi in luoghi perfetti per ospitare eventi di successo, che siano congressi internazionali, concerti o matrimoni".