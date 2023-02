Il procuratore capo Amato "Migliaia di fascicoli già smaltiti Ora i processi sono più veloci"

di Gilberto Dondi

Procuratore Giuseppe Amato, Bologna è prima nella classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita, ma l’unico neo è nel capitolo giustizia e sicurezza dove la città è al 95° posto su 107. Uno degli indicatori peggiori è il numero reati denunciati ogni 100mila abitanti. Il motivo è solo perché a Bologna si denuncia di più o va data un’altra lettura?

"Non voglio trincerarmi dietro la considerazione che qui c’è più senso civico e la gente denuncia di più, perché noi non possiamo saperlo. Voglio però superare il dato statistico. Dalla mia posizione posso esprimere un giudizio diverso e dire che le condizioni della giustizia a Bologna sono molto più positive che in altre città omologhe. Lo ricavo da un dato semplice, quello dei fascicoli iscritti dalla Procura, che sono la reale cartina tornasole. Da quando sono arrivato, nel 2016, c’è stata una fortissima riduzione: ciò dimostra un migliore controllo del territorio da parte delle forze di polizia e che si riescono a definire questi reati in tempi molto più veloci rispetto al passato".

In tema smaltimento dell’arretrato, Bologna fa segnare risultati positivi...

"I numeri parlano chiaro. I fascicoli pendenti si sono ridotti sensibilmente. Nel 2016, i fascicoli con indagati erano 21.886, oggi sono 9.698. Quelli a carico del giudice di pace erano 6.123, ora sono 298. I fascicoli contro ignoti erano 8.571, adesso sono 3.419, quelli senza reati né indagati erano 2.555 mentre oggi sono 451. Sono dati non smentibili, quando ci sono la volontà e l’organizzazione si riescono a ottenere risultati, pur nella carenza di mezzi e organici. Il sistema oggi è più efficiente e veloce".

Per restare al funzionamento del sistema giustizia, come giudica la riforma Cartabia?

"È un riforma in chiaroscuro. Ci sono belle idee, ma anche alcune timidezze. Nel complesso rilevo uno sforzo notevole per sveltire il sistema. Io sono favorevole all’ampliamento dei reati procedibili a querela e trovo molto positivo anche il maggiore rigore, per il pm, nell’esercitare l’azione penale solo quando si ha una prognosi favorevole di condanna. Trovo invece molto negative la complessità e la farraginosità della disciplina per controllare il rispetto dei termini dell’indagine preliminare del pm. Auspico che questa parte venga modificata, si corre rischio di paralizzare l’attività dei pubblici ministeri".

Passando al tema dei reati e della sicurezza, quali sono le vostre priorità? Bologna in classifica ha indici negativi per furti e rapine, droga, estorsioni e delitti informatici...

"C’è massima attenzione sui traffici di droga. Come sappiamo, però, finché ci sarà domanda, ci sarà offerta. Noi comunque continuiamo a portare a termine tante operazioni assieme alle forze dell’ordine. E certamente l’impegno è massimo anche contro i reati contro il patrimonio. Questi reati purtroppo sono la conseguenza non di una carenza di controlli, ma anche della composizione della città: il bellissimo centro storico, caratterizzato da portici e vicoli magari poco illuminati, rende più difficili i controlli e più favorevole la commissione di quei reati".

Siamo ai primi posti anche in tema di violenza sulle donne.

"Su questo fronte, dai maltrattamenti e allo stalking, c’è da parte della Procura una richiesta di misure cautelari ai giudici esorbitante rispetto ad altre fattispecie. Ciò dimostra che il fenomeno è in crescita e che la nostra attenzione è massima. Purtroppo il caso di Alessandra Matteuzzi dimostra che, pur attivandosi subito, come abbiamo fatto, a volte è difficile cogliere il pericolo in tutta la sua essenza e chiedere un misura come il carcere".

Capitolo anarchici e antagonisti. C’è un loro ritorno sulla scena, dopo anni di quiete.

"È giusta la libertà di manifestare e protestare, ma va garantito il rispetto delle regole e dei diritti degli altri. Così ci siamo mossi per gli sgomberi degli ultimi mesi, che erano una perturbazione della vita cittadina. Anche su questo fronte ci sono un’attenzione forte e varie inchieste in corso".

Ultimo capitolo: la criminalità organizzata.

"Siamo la procura distrettuale del Nord Italia che ha fatto più processi e ottenuto più condanne e misure cautelari. Basta guardare il processo Aemilia. Questo territorio ricco crea interesse nelle organizzazioni criminali, ma la nostra vigilanza è massima e continua".