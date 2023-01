Il procuratore capo Amato "Migliaia di fascicoli già smaltiti Ora i processi sono più veloci"

di Gilberto Dondi Procuratore Giuseppe Amato, Bologna è prima nella classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita, ma l’unico neo è nel capitolo giustizia e sicurezza dove la città è al 95° posto su 107. Uno degli indicatori peggiori è il numero reati denunciati ogni 100mila abitanti. Il motivo è solo perché a Bologna si denuncia di più o va data un’altra lettura? "Non voglio trincerarmi dietro la considerazione che qui c’è più senso civico e la gente denuncia di più, perché noi non possiamo saperlo. Voglio però superare il dato statistico. Dalla mia posizione posso esprimere un giudizio diverso e dire che le condizioni della giustizia a Bologna sono molto più positive che in altre città omologhe. Lo ricavo da un dato semplice, quello dei fascicoli iscritti dalla Procura, che sono la reale cartina tornasole. Da quando sono arrivato, nel 2016, c’è stata una fortissima riduzione: ciò dimostra un migliore controllo del territorio da parte delle forze di polizia e che si riescono a definire questi reati in tempi molto più veloci rispetto al passato". In tema smaltimento dell’arretrato, Bologna fa segnare risultati positivi... "I numeri parlano chiaro. I fascicoli pendenti si sono ridotti sensibilmente. Nel 2016, i fascicoli con indagati...