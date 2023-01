Il Quartiere della salute "Stili di vita sana Terme fondamentali per il benessere"

Sotto le Due Torri c’è un vero Quartiere della Salute Più. Cresce e si innova, infatti, l’offerta del Gruppo Monti Salute Più: in via Irnerio 10 si trova il centro del pluribenessere in cui tutto è salute, compresa la ristorazione. Quanto sono importanti le terme per la salute? "Moltissimo, perché permettono di mettere in pratica uno stile di vita verso quello che l’Organizzazione mondiale della sanità intende come uno stato completo di benessere – sottolinea il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più – e non solo l’assenza di malattia. È anche per questo che in via Irnerio 10, nel complesso delle Terme San Petronio, abbiamo dato vita a un vero e proprio ’Quartiere della Salute Più’. Si trova in zona universitaria, al confluire di tre acque storiche (Aposa, Moline e acque termali), e permette di accedere a molte proposte diverse. Ci sono le terme, con piscina termale, lagune termali con idromassaggi, sauna, bagno turco; ambulatori specialistici; un centro diagnostico all’avanguardia; una palestra attrezzata per riabilitazione e fitness medico; una spa con massaggi e trattamenti di medicina estetica; e da quest’anno anche un bar bistrot con due linee di proposte. Un totale di circa 8.000 metri quadrati di servizi". Quindi...