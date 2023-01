Il rilancio del 2023 Offerti 30mila posti Cuochi e camerieri sono i più ricercati

Si sono aperte da poco le porte del 2023, ma le sfide dell’economia non si fanno attendere. Dalla pandemia alla guerra in Ucraina, infatti, sono state tante le difficoltà che hanno rimescolate le carte in tavola e che hanno riscritto il futuro dell’economia, in un percorso a slalom ricco di ostacoli. Sull’occupazione, però, il sistema bolognese ha retto bene, recuperando in due anni il profondo rosso (-11,4%) del 2020, e i dati delle richieste di manodopera delle imprese per la prima parte dell’anno non destano particolari preoccupazioni.

Partiamo dai numeri della Camera di Commercio. A gennaio la domanda di lavoro è quasi raddoppiata rispetto lo scorso dicembre: sono 12.440 le entrate programmate dalle imprese, in aumento di 5.780 unità (+86,7%). E, rispetto a gennaio 2022, l’incremento è di 360 entrate (+3,0%).

Nel trimestre gennaio - marzo 2023 si ha un totale di 30.600 opportunità di lavoro: il 10,1% in più rispetto le previsioni del precedente trimestre dicembre 2022 - febbraio 2023 (27.790 posti). Nel 28% dei casi le entrate previste saranno stabili (contratto a tempo indeterminato o di apprendistato), mentre nel 72% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 70% nel settore dei servizi e per il 50% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Il 31% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, il 28% ad operai specializzati e conduttori di impianti, il 16% alle professioni commerciali e dei servizi. Non solo: grande importanza avrà il titolo di studio, visto che il 25% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato, mentre il 29% ai diplomati.

Circa 3.900 assunzioni (pari al 31% del totale) riguardano giovani con meno di 30 anni e e i profili più ricercati sono cuochi, camerieri e figure legate alla ristorazione (970 unità), personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone (840) e tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (830).

Ad aumentare, però, è la difficoltà di reperimento, interessando il 53,2% dei profili ricercati: rispetto a gennaio 2022 sono quasi 14 punti percentuali in più. In particolare, le difficoltà più elevate riguardano gli specialisti della formazione e insegnanti (88,0%) gli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici (79,8%) e i medici e altri specialisti della salute (77,3%).

La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la "mancanza di candidati" per il 35% delle entrate e la "preparazione inadeguata" (14%)