Il sindaco Alan Fabbri "Un’attrazione turistica e un evento che crea identità e socialità

"A Ferrara ci si ricorderà del mese di maggio 2023 per decenni grazie al concerto di Bruce Springsteen che ha fatto conoscere la città estense in tutto il mondo e ha accolto 50mila fan del cantante americano grazie ad una organizzazione impeccabile. Ecco, - spiega Alan Fabbri sindaco di Ferrara - questa sera, lo stesso entusiasmo, la stessa organizzazione impeccabile la ritroveremo nell’evento attesissimo delle Corse del Palio per una edizione notturna che resterà nella memoria dei ferraresi per molto tempo".

Come immagina il Palio nella Ferrara del futuro?

"Come una vera attrazione turistica, una tradizione che faccia da volano per il marketing territoriale, inserita in progetti culturali di più vasta portata e supportata in modo concreto nella ricerca dei fondi. E penso anche agli spazi da dedicare a sbandieratori e giochi che devono essere adeguati, sicuri e capaci di fare da adeguata cornice ad un evento di richiamo. Al palio abbiamo dedicato competenze e risorse, attraverso un gruppo di lavoro orientato sui progetti speciali, che supporti le associazioni nella ricerca di fondi e che le sostenga nell’adeguamento alle restrittive normative di legge in termini di sicurezza. Il settore dell’associazionismo è un bene prezioso, perchè crea socialità e identità del territorio, ma bisogna sostenerlo nei fatti, condividendo anche gli oneri oltre che gli onori di quello che realizza, e noi come amministrazione attraverso il costante impegno del vice sindaco Nicola Lodi e la proficua collaborazione dell’ente Palio rappresentato da Nicola Borsetti stiamo conseguendo ottimi risultati".

Le idee non sono mancate in questo ultimo anno e l’aiuto di personaggi dello spettacolo ha aggiunto curiosità...

"Stiamo lavorando da anni, con l’aiuto e la sensibilità di tutte le contrade a progetti speciali, una sorta di gruppo di lavoro a supporto degli eventi culturali che coinvolgono l’intera città. Abbiamo messo a disposizione delle associazioni, tra cui ovviamente quelle delle Contrade, professionisti dello spettacolo e uomini della cultura di livello nazionale, faccio solo l’esempio dello straordinario Corteo Storico del 20 maggio scorso con l’ospite speciale Piero Pelù ma anche Vittorio Sgarbi in quello dell’anno scorso che si sono calati con entusiasmo nei costumi e nelle atmosfere della Ferrara rinascimentale".

Le contrade hanno accolto positivamente le novità di questa edizione?

"Ho ricevuto commenti molto positivi, del resto c’è sempre stata condivisione di idee e progetti. Intorno all’evento del Palio, stiamo creando una rete di progetti culturali collegati che promuovano l’intero territorio nel periodo della manifestazione, in modo da inserire questo importante appuntamento della città all’interno di un circuito promozionale più vasto, appetibile anche per i pacchetti turistici da proporre in tutta Italia e anche all’estero. Bisogna assolutamente evitare, voglio sottolineare il concetto, che a risentire delle complessità organizzative siano le manifestazioni tipiche del nostro territorio e l’amministrazione di Ferrara si sta particolarmente impegnando per raggiungere questo obbiettivo grazie ai propri tecnici che qui voglio ringraziare".

Lauro Casoni