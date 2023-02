Il sovrintendente Macciardi "L’offerta è ampia e variegata Ma serve un coordinamento"

di Francesco Moroni

Sovrintendente Fulvio Macciardi: Bologna prima per qualità della vita, ma decima per quanto riguarda la Cultura e il tempo libero. Come se lo spiega?

"L’offerta culturale in questa città, nell’accezione più ampia, è alta, strutturata e variegata. Mi sembra anche che negli ultimi anni, ci sia stata una diffusione capillare e non soltanto relegata dentro le mura. So che è una strategia politica importante nei centri urbani medievali, a pianta concentrica. E poi io vedo tanta frequentazione da parte dei cittadini…".

Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale, non ha dubbi nel definire la cultura un volano importante sotto le Torri. E come dargli torto, d’altronde: un calderone ampio, dai portici patrimonio Unesco ai grandi concerti, dai musei alle kermesse di primo livello come Arte Fiera, fino ai teatri. Un patrimonio che, nonostante la ricchezza, non basta per permettere a Bologna quel balzo in avanti quando si parla di arte e bellezza.

"Mi viene in mente un suggerimento, che non vuole essere una critica".

Quale?

"Spesso mi ritrovo a pensare come manchi un coordinamento dell’offerta. Potrebbe essere utile a tenere insieme tante attività che, proprio perché molteplici e di grande qualità, necessitano di una gestione organica".

Milanese, classe ’59, Macciardi è arrivato a Bologna già nel 2008 come direttore dell’area artistica, prima di diventare direttore generale nel 2015 e, successivamente, sovrintendente. Ha preso per mano il Comunale e guidato il teatro a un processo di risanamento imprescindibile per il nuovo corso. Un presidio culturale in largo Respighi che si è rivelato anche un antidoto efficace alla difficile convivenza con la zona universitaria e alla movida sfrenata, e che vede ora un trasferimento importante in Fiera per avviare tutta una serie di lavori di risanamento.

Macciardi, dicevamo: manca forse un coordinamento più efficiente?

"E’ importante avere una diffusione di questo tipo. Eppure a volte è capitato di avere una sovrapposizione di due o più spettacoli, magari rivolti anche allo stesso tipo di pubblico".

Un’abbondanza da gestire.

"E’ interessante vedere come il pubblico risponda sempre presente, sia che venga proposta la lirica, il balletto, la sinfonica o qualsiasi tipo di attività, come gli incontri che organizziamo nel foyer per parlare d’opera".

Cosa si può fare di più?

"Le soluzioni sono complicate. I soggetti sono diversi, ciascuno segue giustamente la propria programmazione e spesso le date dipendono dalle disponibilità logistiche dei luoghi. Ma Bologna resta molto in alto nei vertici nazionali: penso alle sperimentazioni dei teatri, alle stagioni di ‘AngelicA’ (il festival internazionale di musica contemporanea, ndr), a ‘Musica Insieme’ che dà vita a eventi il lunedì sera. In ogni settore vantiamo proposte di livello elevato, è facile che si creino sovrapposizioni".

La pandemia come ha influenzato questi processi?

"Il virus ha cambiato il modo di pensare di tutti. Si discute molto sul valore del ritrovarsi insieme, si è visto anche con la ‘Mirandolina’ di Bohuslav Martinu (lo spettacolo andato in scena al Manzoni il 14 e 15 gennaio, ndr): in entrambe le serate abbiamo contato più di mille presenze. La gente è attratta dalla cultura e forse è questa la soluzione: trovare le modalità per non rinunciare alla qualità che ci contraddistingue, mantenendo viva questa partecipazione".

Voi che target di pubblico vedete?

"Sicuramente la fetta dei più anziani, dei più fragili, con l’impatto del Covid si è un po’ persa. Noi siamo un teatro che punta molto sui giovani, con le agevolazioni per gli under 30, ora diventate per under 35. E’ giusto concedere titoli di accesso facilitati a un pubblico che non ha grandi possibilità, ma che mostra un interesse notevole".

C’è bisogno di più sostegno dal governo?

"Vorrei fare un ragionamento ampio".

Di che tipo?

"Ovunque nel mondo c’è sostegno per la produzione culturale, specialmente quella più costosa. Anche negli Stati Uniti tutti evidenziano il ruolo dei privati, e spesso ci si scorda della grande detassazione in atto".

Serve un modello a stelle e strisce?

"Non voglio fare politica, ma sappiamo come avere ulteriori risorse da parte degli Enti non sia facile. Ecco: perché non valorizzare i soldi che il pubblico potrebbe investire in una vera detassazione, uscendo un po’ dallo schema assistenziale? È necessario offrire qualità, altrimenti si rischia di impoverire la cultura, che invece serve moltissimo per migliorare la qualità della vita. Ma anche la qualità sociale, l’evoluzione positiva della città, il miglioramento degli spazi, la lotta alla delinquenza… E potrei continuare".