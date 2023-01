Il sovrintendente Macciardi "L’offerta è ampia e variegata Ma serve un coordinamento"

di Francesco Moroni Sovrintendente Fulvio Macciardi: Bologna prima per qualità della vita, ma decima per quanto riguarda la Cultura e il tempo libero. Come se lo spiega? "L’offerta culturale in questa città, nell’accezione più ampia, è alta, strutturata e variegata. Mi sembra anche che negli ultimi anni, ci sia stata una diffusione capillare e non soltanto relegata dentro le mura. So che è una strategia politica importante nei centri urbani medievali, a pianta concentrica. E poi io vedo tanta frequentazione da parte dei cittadini…". Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale, non ha dubbi nel definire la cultura un volano importante sotto le Torri. E come dargli torto, d’altronde: un calderone ampio, dai portici patrimonio Unesco ai grandi concerti, dai musei alle kermesse di primo livello come Arte Fiera, fino ai teatri. Un patrimonio che, nonostante la ricchezza, non basta per permettere a Bologna quel balzo in avanti quando si parla di arte e bellezza. "Mi viene in mente un suggerimento, che non vuole essere una critica". Quale? "Spesso mi ritrovo a pensare come manchi un coordinamento dell’offerta. Potrebbe essere utile a tenere insieme tante attività che, proprio perché molteplici e di grande qualità, necessitano di una gestione organica". Milanese, classe ’59, Macciardi è...