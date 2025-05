Il territorio in vetrina: "Il Pignoletto traina i nostri Colli bolognesi"

Nella festa della Bologna Wine Week non poteva non esserci la partecipazione dei produttori dei nostri Colli, pronti a raccontare non solo il vitigno principe, il Pignoletto, ma anche le varietà a bacca bianca e rossa della tradizione locale. Saranno circa una ventina le aziende presenti, così come alcuni vini saranno i protagonisti delle masterclass di Palazzo Re Enzo.

Presente, dunque, anche il Consorzio dell’Emilia-Romagna che da qualche tempo racchiude anche l’ex Consorzio dei Colli Bolognesi e come filo conduttore ha certamente il Pignoletto. "Negli anni gli organizzatori hanno dimostrato professionalità e resilienza– spiega il direttore del Consorzio Giacomo Savorini –. Bologna è una delle piazze principali e dunque era giusto essere presenti, anche all’interno delle masterclass. Si è visto bene l’interesse crescente della città, anche in un momento in cui il mercato vive un momento di flessione".

Una delle masterclass proposte vedrà alcune declinazioni del Pignoletto abbinate al Parmigiano Reggiano.

"Da sempre nelle manifestazioni lavoriamo ad abbinamenti con il Parmigiano e ci fa molto piacere".

Pignoletto che si presta a molte tipologie di vinificazione.

"Ovviamente si pensa subito alle versioni frizzanti e spumanti, ma è molto importante il Classico: ricordo che è stata la seconda Docg regionale nel 2010. Nella masterclass di domenica (domani, ndr), però, metteremo in degustazione anche le altre tipologie di vitigni del territorio".

Diceva che per il mercato, se ne è parlato anche all’ultimo Vinitaly in relazione ai dazi, non è il momento più facile.

"C’è sicuramente un tema di attacco culturale al vino a livello europeo, ma il Pignoletto tiene nel mercato emiliano-romagnolo. La tendenza mondiale, infatti, è quella di vini a basse gradazioni, freschi. Le realtà dei colli invece ancora non sono in campo sul fronte dei dealcolati, perché richiedono grandi trasformazioni del vino e molte delle nostre aziende sono di piccole dimensioni".

Se dovesse scattare una fotografia, che realtà sono?

"Dopo alcuni anni abbiamo assistito a ricambi generazioni importanti. I Colli mantengono la loro identità".

Di che numeri parliamo?

"Di circa 1-1,2 milioni di bottiglie. Il 70 per cento del mercato è nazionale. Per quanto riguarda il Pignoletto al di fuori della Docg, parliamo di 15 milioni di bottiglie nel 2024".

Quali sono le sfide del prossimo futuro?

"Uno dei temi anche per noi sarà certamente quello del cambiamento climatico. Basta guardare a questa primavera particolarmente piovosa per capire che negli ultimi anni non c’è più stata una costanza metereologica".

Quali contromisure si possono prendere?

"Si sta già iniziando a ragionare, ad esempio, sull’allargamento dei territori dei disciplinari, risalendo a sud, andando verso altitudini maggiori. Parliamo di disciplinari nati quarant’anni fa in altri contesti. Di sicuro uno studio di zonizzazione nei prossimi anni andrà fatto".