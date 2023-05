Il vicesindaco Lodi "Gare serali, una novità Sarà una grande festa col cuore in Romagna"

"L’edizione 2023 del Palio è già storia. Per questa edizione - spiega il vicesindaco di Ferrara con delega al Palio, Nicola Lodi -, novità assoluta, le gare si svolgeranno di sera, in una piazza Ariostea che per l’occasione è allestita con una illuminazione speciale. Già lo scorso anno, grazie agli investimenti finalizzati ad aumentare la sicurezza e la spettacolarità della pista, abbiamo assistito a una delle edizioni più memorabili. Il nostro obiettivo, da sempre, è quello di portare questa manifestazione a un livello sempre più alto. Le corse dei putti, delle putte, delle asine e dei cavalli in notturna rappresentano una vetrina tutta nuova, in grado di rendere più attrattiva la rievocazione storica per eccellenza della nostra città, per la quale ci aspettiamo tanti spettatori: ci sarà tanta curiosità, e le premesse per la splendida riuscita del Palio ci sono. Grazie all’Ente Palio e a tutte le contrade per la proficua collaborazione che ci sta facendo raccogliere i frutti sperati, dopo la pandemia non era facile ripartire ma Ferrara lo ha fatto alla grandissima".

Il vicesindaco non si tira certo indietro quando deve spiegare le importanti iniziative prese dalla sua amministrazione a favore del Palio in questi ultimi anni. Il riferimento è agli interventi attraverso i quali il Comune ha disposto stanziamenti importanti a favore dell’ente per sanare vecchi problemi e per garantire una prospettiva più solida. Ma "anche con l’Ente Palio – spiega Lodi – abbiamo ereditato una gestione problematica. Sulle contrade pendevano mutui pesanti ai quali abbiamo dovuto far fronte. Questo è, sostanzialmente, il motivo per il quale abbiamo stanziato una somma cospicua che sarà impegnata anche nell’acquisto del terreno che verrà messo in piazza Ariostea per permettere ai cavalli di correre, per acquistare le barriere, i cancelli lignei e le paratie di protezione". "Attraverso questa operazione – riprende Lodi – permettiamo al Palio di poter svolgere le manifestazioni con standard di sicurezza più alti e con una solidità finanziaria maggiore. Con questi interventi, andiamo a dare una risposta concreta a una comunità che ha bisogno di sicurezze per il futuro". "Questi investimenti – chiude il vicesindaco– permetteranno al nostro Palio di poter essere ancor più competitivo e spettacolare di quanto già non lo sia. In questo modo, con impegno e determinazione, stiamo gettando le basi per un futuro che si spera ancora più roseo".

Ma l’impegno del Palio e del Comune di Ferrara non si ferma solo ai momenti della tradizione. Lodi ha voluto "ricordare fratelli, sorelle e amici che sono stati colpiti dall’alluvione in queste settimane. Le contrade, i volontari e tutto il mondo Palio - spiega il vicesindaco - si sono subito messi in contatto con la città di Faenza, che condivide una propria tradizione legata allo storico palio del Niballo, ed abbiamo fatto partire una raccolta fondi. Sono giornate importanti, abbiamo scelto di scendere in piazza per essere vicini al territorio romagnolo, in memoria delle vittime, a sostegno dei loro cari e dei tanti che stanno lottando per fronteggiare una terribile emergenza. Siamo fratelli della Romagna".

