Impresa Carpi, l’ABC della promozione. Aneddoti e protagonisti di un anno da urlo

Duecentotrentotto giorni di un folle viaggio fra le montagne russe della Serie D. Sono quelli che hanno accompagnato la cavalcata che ha riportato il Carpi fra i professionisti. Abbiamo provato a ripercorrerli sull’alfabeto della promozione fra aneddoti, curiosità e personaggi dietro le quinte che hanno segnato l’annata della squadra di Serpini.

A come Alghero

Bellissima località sarda, ma non troppo fortunata con il Carpi per i fischietti della sua sezione arbitrale. Difficile scordare i disastri combinati da Davide Galiffi (Carpi-Lentigione con rosso a Saporetti e rigore negato su Sall nel finale) e Stefano Selva (Corticella-Carpi, rosso inspiegabile a Rossi), due gare che hanno segnato il difficile girone di andata.

B come Brando

L’ex tecnico del Prato ne ha combinate di tutti i colori al ’Cabassi’ nel famigerato debutto del 10 settembre, quando la rete nel finale di Saporetti fece scattare la ’caccia all’uomo’. Brando, appena espulso, tese un agguato sotto al tunnel colpendo l’attaccante biancorosso e poi, non pago, tentò di aggredire anche il padre del giocatore fuori dallo stadio. Quella è stata la sua prima e unica panchina: esonero lampo.

C come collaboratori

Uno staff vincente quello di mister Serpini, voluto fortemente dal tecnico con cui aveva già vinto il playoff a Lentigione: il vice Mirko Magistro, il preparatore atletico Graziano Araldi e quello dei portieri Luca Malaguti. Con loro i due ’fisio’ Claudio Beneventi (in perenne manica corta, anche sottozero) e il carpigiano doc Fabio Saetti.

D come D’Orsi

Per un girone è stato il trascinatore (20 gare e un gol). Poi a pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio si è ammutinato: niente allenamento, rientro a Roma senza avvisare il club per forzare la cessione in C dopo la ’corte’ del Renate. Quello che poteva diventare un caso destabilizzante per lo spogliatoio è invece stato il nuovo collante del gruppo per la rimonta.

E come errore

Uno solo dal dischetto quest’anno per il Carpi su 7 rigori ottenuti, quello ininfluente col Ravenna di Saporetti, che poi ha fatto 6 su 6. Nella classifica del girone i ravennati hanno ricevuto un rigore in meno (6), mentre guidano Sammaurese e Sangiuliano con 8.

F come Fanfulla e Formato

I lombardi e il Lentigione del bomber carpigiano (in gol al "Benelli") sono state le uniche due squadre a vincere sul campo del Ravenna, una di seguito all’altra fra fine gennaio e inizio febbraio. Due sconfitte che la squadra di Gadda ha pagato a caro prezzo e che hanno permesso al Carpi di rosicchiare 6 punti all’allora capolista.

G come Giannone

Al secolo Gianni Bonfatti, tifoso biancorosso protagonista di un siparietto diventato cabala ogni sabato mattina al Tribhune Bar dopo la rifinitura con Motta e Serpini. "An ghé gninta ca vaga bein" era il grido di battaglia con spritz in mano. Alla fine però è andato tutto bene. Eccome.

H come Hotel

Da Dario, la struttura di Fiumalbo in cui da due anni i biancorossi preparano la stagione in ritiro gestita da Dario e Manuela Lenzini. Scommettiamo che sarà la base per preparare anche la C.

I come Imola

Uno dei pochi giorni amari di un 2024 da favola. Oltre al pari con tante recriminazioni arrivò l’annuncio beffardo a fine gara dello speaker: "Grazie ai tifosi carpigiani, speriamo di rivedervi altrettanto numerosi l’anno prossimo". Purtroppo non sarà possibile accontentarlo.

L come Leozappa

L’avvocato brindisino Patrizio Leozappa, presidente della terza sezione della Corte Sportiva d’Appello Federale, che ha respinto il secondo ricorso del Forlì dopo la prima bocciatura mettendo fine alle destabilizzazioni extra campo.

M come Maini (e Tentoni)

I due biancorossi che hanno pagato il pegno più alto della stagione con gli infortuni al ginocchio. Il Carpi ha perso il suo top player di difesa dopo appena 3 giornate, poi il suo uomo più in forma in mediana durante il big match col Ravenna. La C è dedicata anche a loro.