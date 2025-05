In alto i calici in città. Gabarello: "L’evento ha conquistato tutti"

Sono passati tre anni da quando Gian Marco Gabarello ha portato a Bologna una nuova idea di comunicare e vivere il mondo del vino. Imprenditore attivo tra Bologna e la Liguria, titolare di Ebrezze e Giardino Ebrezze, sviluppatore immobiliare con numerose esperienze internazionali alle spalle, all’indomani del Covid ha dato vita a un format completamente nuovo: la Bologna Wine Week. Un evento che unisce il piacere della degustazione e della convivialità a una dimensione culturale, con momenti di riflessione sulle sfide dell’enologia contemporanea. Teoria e calici che, per due edizioni, hanno animato il ’salotto’ di Piazza Minghetti. Oggi, alla sua terza edizione, la manifestazione evolve e cambia veste: dopo aver superato le 10mila presenze lo scorso anno, si sposta ancora più nel cuore della città. Dopo la giornata di talk ospitata ieri in Salaborsa con esperti del settore, e gli eventi off già attivi da inizio settimana nei tanti locali partner, oggi e domani la Bologna Wine Week prende vita negli spazi prestigiosi di Palazzo Re Enzo, con una comunicazione già ben visibile in Piazza Nettuno.

Tra le novità di quest’anno, oltre alla fitta rete di appuntamenti diffusi in città e alle degustazioni con i produttori, spicca il ricco programma di masterclass, con approfondimenti su tematiche specifiche, guidati da esperti del settore. Inoltre, dopo le degustazioni a Palazzo, l’invito è quello di tenere la tracolla e proseguire il percorso nei locali partner del centro, dove sarà in mescita un focus speciale sui vini della regione. Il Carlino è media partner della kermesse.

Gabarello, quali sono le principali novità di questa terza edizione?

"La novità principale è senz’altro il passaggio da Piazza Minghetti a Palazzo Re Enzo. Vogliamo portare l’energia e il pubblico della piazza in uno dei luoghi simbolo della città, mantenendo però lo stesso spirito delle scorse edizioni: unire la serietà della degustazione con l’approccio curioso e informale di chi si avvicina al vino per conoscerlo meglio. I due anni in piazza Minghetti resteranno un bellissimo ricordo, ma questo cambiamento ci consente di essere letteralmente vicino al Nettuno, superare le incertezze legate al meteo e accogliere un numero ancora maggiore di cantine. È un’occasione unica per degustare ottimi vini nel palazzo simbolo della città, tra i luoghi più amati dai bolognesi. Ringrazio il Comune e la Regione per il prezioso supporto".

Anche i locali della città sono sempre più coinvolti.

"Assolutamente. Abbiamo trovato un entusiasmo straordinario da parte dei ristoratori, che hanno dimostrato grande voglia di collaborare. Per trasformare questo evento in un appuntamento davvero diffuso, era fondamentale coinvolgere chi il vino lo serve e lo racconta ogni giorno. L’obiettivo è valorizzare sempre di più i vini della regione, portandoli concretamente nelle carte dei locali partner. Un ringraziamento speciale va ad Ascom, partner fondamentale per queste attività, grazie alla sua capillare presenza sul territorio".

Sono aumentate anche le cantine partecipanti, dai Colli Bolognesi e da tutta Italia.

"Sì, il numero di cantine è cresciuto: quest’anno ospitiamo circa 80 produttori da tutta Italia. Un risultato reso possibile anche dal maggiore coinvolgimento delle cantine dei Colli Bolognesi, dalla partnership con la rivista Bubble’s, organizzatrice di Spumanti Italia, e dal prezioso contributo organizzativo di Valentina Bertoli, nuova e importante risorsa entrata a far parte del team di Bologna Wine Week".

Le due giornate si concluderanno con due feste a Palazzo Re Enzo.

"Sì, le feste rappresentano per noi il momento conviviale per eccellenza: un’occasione per brindare in modo spensierato e coinvolgere anche un pubblico meno abituato a bere vino, ma curioso di scoprirlo".