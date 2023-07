In piazza con il comico Max Angioni Montegibbio, il castello da scoprire

di Stefano Fogliani

Sebbene alcuni degli appuntamenti principali si siano già svolti, è ancora nel massimo del suo splendore l’estate sassolese, grazie agli appuntamenti organizzati da ProLoco Sassuolo ed amministrazione comunale in collaborazione con il comitato commercianti del centro storico e le tante associazioni che popolano il tessuto sociale cittadino, insostituibili nelle loro proposte di intrattenimento e animazione.

Dopo che sono andati in archivio i primi due, questo mese di luglio propone infatti ancora due appuntamenti con i ’Giovedì sotto le Stelle’, tanto per citare un evento in grado di dare spazio ad un commercio locale che saprà abbinare ai saldi estivi iniziati da pochi giorni anche offerte ad hoc per due serate da trascorrere in compagnia, con tanta musica ma anche iniziative solidali e sfilate di moda in grado di gremire le vie e le piazze del centro storico, vestite a festa per l’occasione. Il tutto senza dimenticare il programma di ’Sassuolo Grandi Eventi’ che, dopo aver proposto i concerti di Matteo Macchioni e Nek&Renga, dopo l’exploit di Andrea Pucci, protagonista con la sua comicità in piazzale della Rosa, e dopo aver registrato il consueto successo di un evento tanto sentito quanto partecipato come il Premio dedicato alla memoria di Pierangelo Bertoli, terminerà mercoledì 26 luglio, ancora una volta in piazzale Della Rosa, con lo spettacolo comico di Max Angioni. Ma, grande eventi e ‘Giovedi di luglio’ a parte, sarà tutto il resto dell’estate ad essere ricco di piccoli, grandi appuntamenti che si celebrano nei parchi e preso i circoli cittadini come nelle strade e nelle piazze, senza dimenticare la storia e la cultura con le aperture straordinarie di Palazzo Ducale e la stagione estiva alla Corte del Castello di Montegibbio, che conterà aperture straordinarie infrasettimanali e festive, con la possibilità di visitare l’acetaia comunale.

Poi, ancora, ecco di nuovo l’appuntamento con il ’Cinema sotto le stelle’ in piazzale della Rosa: avviata con la riuscitissima prima della docuserie ‘Ieri oggi Carani’, la rassegna prosegue fino alla fine di agosto con tre proiezioni settimanali – martedì, mercoledì, domenica – che sono la ‘summa’ della stagione cinematografica appena conclusa. Senza dimenticare l’Antiquariato &Vintage che inaugurerà, come di consueto, gli appuntamenti di agosto con un sabato ricco di offerte ed iniziative che faranno da cornice ai ‘banchetti’ degli espositori.