Innova, la forza delle piccole aziende "Cooperazione nel nostro dna"

di Mariateresa Mastromarino

Il successo di Bologna, arrivata prima tra molte città italiane per la qualità della vita, è una soddisfazione per i cittadini, i lavoratori e per chi ha reso possibile tutto ciò. E questa vittoria, è dipesa non solo dal lavoro compiuto dall’amministrazione pubblica. Tra gli attori principali, infatti, ci sono anche le organizzazioni e le confederazioni, che apportano un impegno concreto ed effettivo alla città: ognuna di queste, infatti, mette a disposizione dei cittadini e delle imprese molti servizi utili per migliorare sempre più il territorio e la provincia delle Due Torri, scendendo attivamente sul campo. E tra le tante associazioni operative sul territorio bolognese, spicca il nome di ‘Consorzio Innova’, il Consorzio di imprese specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per gli enti pubblici, per l’industria e per il settore terziario. E come spiega Gianluca Muratori, direttore esecutivo del Consorzio, la cooperativa ha attualmente in corso importanti appalti, sia di lavori che di servizi, includendo global service di patrimoni immobiliari e stradali.

Direttore Muratori, qual è il ruolo di Innova?

"Nell’elenco delle eccellenze, anche il Consorzio si sta sviluppando molto bene. Abbiamo 600 associati operativi in tutta Italia, che contano un fatturato di circa duecento milioni di euro. Sono impegnate, in particolare, tantissime imprese proprio in questi momenti per le attività dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr".

E a Bologna?

"Abbiamo il modo e la maniera di poter lavorare in modalità forte e dinamica, soprattutto per e sul nostro territorio bolognese. Le nostre aziende operano sul territorio nazionale, ma più della metà delle nostre realtà sono dislocate in Emilia-Romagna. In altre regioni si fa fatica a trovare aziende che possano seguire i lavori; qui, invece, il Consorzio Innova ha al suo interno tutte le categorie e le specialistiche per poter operare bene".

Nel particolare, quali sono i progetti?

"Ci stiamo dedicando a tantissime attività. Stiamo, in particolare, gestendo il Global Service del Comune, seguendo sia la sua attività immobiliare che la parte delle strade. Ci stiamo occupando anche degli ospedali di Bologna e di Modena. Abbiamo, inoltre, una società con Acer, che è l’Azienda Case della regione. Tutti gli anni sviluppa manutenzioni e attività progettuali per quasi 25 milioni di euro l’anno".

Si tratta di grandi soddisfazioni...

"Siamo presenti sul territorio bolognese, comprendendo anche la provincia, dove stiamo eseguendo molte attività. Ci hanno concesso nel tempo grande affidabilità, dovuta anche al fatto che le imprese locali, probabilmente, lavorano meglio e in maniera più accurata rispetto a imprese che arrivano da fuori, e che hanno radici in altri territori nazionali o esteri".

Siete un "Modello di cooperazione".

"Il meccanismo cooperativo fa parte del nostro Dna, perché il Consorzio Innova è a tutti gli effetti un consortile costituito come una cooperativa. I nostri soci sono imprenditori, tra cui quelli edili, impiantisti e infrastrutturali. È una struttura, quinfi, che opera attraverso le proprie imprese associate. Abbiamo requisti forti, proprio perché Innova mette insieme molte piccole imprese".