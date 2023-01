Intesa Iia-Toyota, presto i nuovi bus green

Si prevede un futuro green per il territorio bolognese, che investe in progetti di trasporto pubblico a impatto zero. La flotta di Tper di 900 mezzi alimentati da energia elettrica e da idrogeno ne è la prova. Ma questo progetto verrà raggiunto, indicativamente, entro il 2030. E all’interno del piano della Missione, c’è anche l’accordo firmato tra Comune, Tper e Srm, che prevede l’acquisto di 127 autobus alimentati a idrogeno entro il 30 giugno 2026, di cui almeno 34 entro la fine del prossimo anno. Nonostante questi impegni, le tempistiche concrete di realizzazione potrebbero sembrare lontane. Ma c’è chi prova a rincorrere l’obiettivo ‘emissioni zero’ nell’immediato, con un’idea e un progetto funzionanti attraverso l’impiego di energia pulita. È il caso dell’intesa tra Industria italiana trasporti (Iia) e Caetanobus, produttore di autobus e telai, parte di Toyota Caetano Portugal. Il progetto prevede la realizzazione e commercializzazione di autobus urbani a idrogeno, prodotti tra Bologna e la provincia di Avellino, a partire dal 2024.