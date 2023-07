Italcer, una rivoluzione green da 20 milioni

di Paolo Tomassone

Quello entrato in funzione da poche settimane è un forno di ultimissima generazione, con una tecnologia ibrida, metà idrogeno e metà metano, che consentirà di cuocere le ceramiche con energie sempre più pulite quando le stesse (vedi idrogeno) saranno disponibili. È il risultato della "rivoluzione green" che Italcer Group ha inaugurato già da alcuni anni, con un piano di investimenti di oltre 20 milioni di euro soltanto negli ultimi ventiquattro mesi, con l’obiettivo di andare incontro a un consumatore sempre più esigente e sempre più attento a prodotti che hanno un impatto ridotto sull’ambiente. "Abbiamo un team molto giovane e in azienda tutti sono sensibili alla sostenibilità ambientale" spiega Graziano Verdi, Ceo del Gruppo con il quartier generale a Rubiera, che in soli cinque anni è diventato un player di riferimento nelle superfici di design, con circa 360 milioni di ricavi consolidati nel 2022 e un tasso di crescita superiore al 30% negli ultimi tre anni, il 3% di investimenti in ricerca e sviluppo e oltre il 50% di materie prime riciclate nella propria produzione.

Quando avete deciso di dotarvi di questo nuovo forno?

"Già da tempo abbiamo avviato un percorso che punta alla sostenibilità, con uno sguardo rivolto al futuro. Sacmi, con cui abbiamo avviato una collaborazione, già da qualche anno progetta forni per l’industria ceramica alimentati in parte a idrogeno e in parte a metano. Per questo abbiamo deciso di dotarcene anche noi per essere pronti quando l’idrogeno sarà disponibile in larga quantità".

Quanto vi consentirà di risparmiare?

"Il modello che è entrato in funzione lo scorso marzo ci permetterà di arrivare all’ambizioso traguardo di risparmiare circa 1,5 milioni di metri cubi nel consumo di gas. La cosa importante da sottolineare è che non torneremo più indietro, andremo passo dopo passo a sostituire i vecchi forni con questo criterio, con nuovi forni dotati di questo tipo di tecnologia. Tra l’altro si sta sperimentando un forno alimentato al 100% a idrogeno per il quale noi ci siamo già candidati".

Con gli aumenti degli ultimi mesi il vostro settore è stato particolarmente penalizzato. Ora l’emergenza è rientrata?

"I costi dell’energia sono ancora alti. Il gas è quasi il doppio di quello che era prima del 2021, per l’energia elettrica le proporzioni sono più o meno le stesse. Non registriamo più i picchi di costi energetici che abbiamo registrato ad agosto 2022, e nel primo trimestre di quest’anno abbiamo comunque chiuso con un aumento delle vendite del 4%".

Come fa un’impresa a coniugare sostenibilità con produttività?

"Io sono convinto che la transizione ecologica sia una necessità per il comparto e per tutto il sistema industriale. Ovviamente si tratta di un percorso che non offre risultati visibili immediati e comporta una preparazione e un investimento costante. Cosa che in Italcer abbiamo iniziato a fare da diversi anni".

In quali progetti?

"Per esempio, abbiamo da poco stipulato un accordo con Renovit del gruppo SNAM per portare a oltre il 30% l’approvvigionamento elettrico da energia rinnovabile, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici nei siti produttivi del gruppo, in Italia e all’estero. Negli anni abbiamo fatto importanti investimenti per rendere i nostri stabilimenti e i nostri processi produttivi sempre più efficienti, tecnologicamente avanzati e sostenibili. Grazie a questo ora siamo in grado di avviare ad attività di recupero quasi il 100% degli scarti di produzione. Lo scorso anno abbiamo presentato ADVANCE Antibacterial & Bio-Air Purifying un nuovo prodotto, una nuova ceramica antivirale, antibatterica e antinquinante, ma anche eco-sostenibile e amica dell’ambiente, impiegando oltre il 50% delle materie prime riciclate".

Quindi risultati concreti.

"Come dicevo prima quello della sostenibilità è un percorso che un’azienda deve percorrere nel tempo, costantemente. Grazie al lavoro svolto in questi anni Italcer si è aggiudicata la posizione di vertice tra le 100 eccellenze italiane al Sustainability Award 2022: un importante riconoscimento riservato alle aziende che si sono contraddistinte nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica, le mutate esigenze dei dipendenti e in generale le richieste dei molteplici stakeholder. Certo serve molto impegno, ma siamo tutti molto sensibilizzati su questi temi".