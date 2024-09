Katia Follesa: "Da trent’anni sempre in vacanza qui: questo è il mio palco preferito"

Una vita sul palcoscenico: da Zelig a Quelli che il calcio, fino al grande schermo con ‘Vacanze a Cortina’ e ‘Benvenuti al nord’.

Una carriera fatta di grandi successi quella di Katia Follesa, ma quando è l’ora di un po’ relax, non c’è scusa che tenga: le vacanze si fanno solo a Riccione nell’albergo di sempre e con gli amici di una vita.

Follesa, qual è il primo ricordo che ha a Riccione?

"Senza dubbio la caduta dal risciò che avevamo noleggiato. Ancora mi porto i segni sul ginocchio, un ricordo indelebile ed un fotogramma che porterò sempre con me pensando a Riccione".

Da quanti anni viene in vacanza qui?

"Ne ho 49 in vacanza ci vengo da quando ne avevo 19. Sono passati trent’anni ormai. Sono stati i miei genitori a darmi in eredità questa fantastica tradizione che io e mio marito abbiamo trasmesso anche ad Agata, nostra figlia".

Come è cambiata la città negli anni per gli occhi di un turista?

"Riccione non si è mai smentita nel tempo: offre e ha sempre offerto tutto ciò di cui un vacanziere ha bisogno e ricerca. Qualsiasi comfort qui è di casa e ciò a cui bisogna pensare è solo il relax, al resto ci pensano i riccionesi che coccolano il turista in un modo che solo loro hanno".

Come passa le sue giornate di vacanza?

"Il mare lo frequento poco perché rischio di essere ‘assalita’ dalla folla non appena metto piede sulla sabbia. Mi piace di più perdermi tra la vera essenza della città. Camminare per le vie, ammirare le ville d’epoca in zona Abissinia ed immaginare chi poteva viverci tanti anni fa. Questo per me significa godermi Riccione, fare un tuffo nella sua vera essenza".

La notorietà le causa qualche problema a Riccione?

"I riccionesi difficilmente mi fermano per strada, magari mi salutano, ma sono abituati: ormai io sono di casa e loro sono abituati a vedere famosi scorrazzare per le vie di Riccione. I turisti invece mi riservano qualche attenzione in più, ma fa parte del ‘gioco’ e va bene così".

Con chi viene in vacanza?

"Con la mia famiglia e mia figlia Agata. Ha 14 anni e ha appena iniziato il liceo linguistico. L’anno prossimo ha già deciso che verrà a fare l’animatrice a Riccione".

Questa estate è riuscita a venire in vacanza?

"Certamente. Nel periodo di Ferragosto, poi tornerò per qualche giorno anche ad ottobre. Anni fa è capitato che venissi anche nel periodo dell’Epifania ma questa volta farò più fatica. Mi aspetta un inverno ricco di impegni".

L’attende un inverno di lavoro insomma.

"Su e giù dal palco. Finirò la tournée con Angelo Pisani e l’altra con Valeria Graci. Poi tornerò in onda con ‘Comedy match’. Non ci sarà tempo per annoiarsi".

Federico Tommasini