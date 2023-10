La Bella stagione. Le stelle del teatro accendono l’inverno della Perla verde

Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni: si apre all’insgene dei grandi nomi la nuova stagione teatrale di Riccione. Sul palco della Bella stagione, che verrà inaugurata il 7 novembre da Rocco Papaleo, ci saranno anche Gioele Dix, Federico Buffa, Elio Germano e Teho Teardo, Fabrizio Gifuni, Claudio Donzelli e Giuliano Scarpinato. Un ricco cartellone che accompagnerà il pubblico fino alla prossima primavera. Ancora per quest’anno gli spettacoli verranno ospitati nella sala al secondo piano del Palazzo del Turismo, dove è stata allestita una platea con tre grado. Nel frattempo allo Spazio Tondelli si lavora a pieno ritmo da settimane. Già montate tutte le vetrate che si affacciano sui viali Ceccarini e Don Minzoni. Salvo imprevisti, come fanno sapere dal Comune "la struttura potrebbe essere pronta per la stagione teatrale 20232024".

Tanta l’attesa per la Bella stagione sul procinto di partire. Come anticipato dal direttore artistico Simone Bruscia e dal presidente di Riccione Teatro, Daniele Gualdi, il debutto spetta a Divertissement con Papaleo che ha curato la drammaturgia assieme al regista Valter Lupo. Accompagnato da quattro musicisti Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (contrabbasso), Davide Savarese (batteria), Fabrizio Guarino (chitarra) Papaleo porterà in scena il suo diario personale, fatto di parole e musica dal vivo. In novembre seguiranno il 15 FrosiniTimpano in Ottantanove e il 25 Isabella Ferrari nella lettura de Le Eroine di Ovidio accompagnata al piano da Roberto Prosseda. In dicembre si proseguirà il 6 con Paola Minaccioni in Stupida show!, il 15 con Anna Foglietta che renderà omaggio alle Città invisibili di Italo Calvino del quale si celebra il centenario della nascita, e il 20 con Elio Germano nella collaudata formazione con Teho Teardo, che dà voce al primo romanzo di Pier Paolo Pasolini Il sogno di una cosa. Il nuova anno si aprirà il 12 gennaio con Gioele Dix che celebrerà il genio visionario di Dino Buzzati con La corsa dietro il vento, il 28 seguirà Fabrizio Gifuni con Fatalità della rima, viaggio poetico e musicale di Giorgio Caproni. In febbraio a esibirsi saranno il 14 Giuliano Scarpinato con A+A, storia di una prima volta, e il 25 Maicol & Mirco in La storia che non ho mai disegnato in versione VR. In marzo a salire sul palco sarà Ambra Angiolini che il 7, in coincidenza con la Festa delle donne, porterà sul palco uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni, Oliva Denaro di Viola Ardone, avvincente storia di ribellione alla violenza fisica e psicologica sulle donne. Il 14 seguirà Caterina Guzzanti in Secondo lei, e il 21 Federico Buffa in Due pugni guantati di nero, accadrà in concomitanza con la Giornata internazione per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Nives Concolino