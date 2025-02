La Bologna di Capponcelli si svela da Volpini

Quando l’antiquariato incontra l’arte contemporanea: la Galleria Volpini, in via Santo Stefano 10, ospita, in occasione di Art City, la mostra Lo Sguardo e la Mano dell’architetto bolognese Paolo Capponcelli. In esposizione, una selezione di schizzi realizzati in 43 anni di carriera (1980-2023), visibili anche durante la White night di sabato, dalle 10 alle 24. "Capponcelli, nostro grande amico, ha iniziato a disegnare a matita ciò che lo colpiva su piccoli fogli di taccuino. Nel 2023 ha pubblicato un libro con le sue opere, arricchite con colori, e ha realizzato stampe su plexiglass con una tecnica serigrafica a Led ultravioletti. Per Arte Fiera abbiamo deciso di esporre i suoi lavori, che si sposano perfettamente, anche cromaticamente, con le nostre pitture antiche", racconta Leonardo Volpini, titolare della Galleria con la moglie Evelina e la figlia Carlotta Ginevra.

L’attività dei Volpini nasce nel 1989, anno dell’inaugurazione della loro prima Galleria che allora si trovava in via d’Azeglio, e sin da subito Leonardo ed Evelina si specializzano in mobili Biedermeier Austro-ungarici, pittura floreale - animalista, paesaggistica, accessori, oggettistica tavola, argenteria, ceramica, vetri, lampade. Non è la prima volta però che la Galleria Volpini si apre al contemporaneo: già nelle passate edizioni di Arte fiera, hanno ospitato opere di artisti viventi, selezionandoli fra quelli che avessero una stretta connessione con il mondo della natura e degli animali vicini alla loro filosofia di vita e dell’arredamento, come quello della cinematografia d’autore di grandi registi e della fotografia attraverso gli occhi della figlia Carlotta Ginevra, che coltiva questa passione collateralmente agli impegni della Galleria di Cortina di cui è responsabile e della gestione delle piattaforme digitali sulle quali sono presenti.

È lei il simbolo della visione moderna della galleria e oltre ad essere la fotografa ufficiale, con la sua visione fresca e innovativa contribuisce all’evoluzione di tutta l’ attività. Nella Art City dello scorso anno, proprio a lei fu dedicata l’esposizione delle sculture canine viste attraverso il suo obiettivo che hanno riscosso notevole successo. Quest’anno è Paolo Capponcelli a portare una ventata di freschezza con i suoi schizzi, molti dei quali raccontano la "sua" Bologna: Piazza Santo Stefano, Piazza Malpighi, la Torre degli Asinelli. La mostra diventa così un affascinante punto d’incontro tra passato e futuro, aperta al pubblico fino al 4 maggio, con orario di visita dalle 10 alle 19.30.

Alice Pavarotti