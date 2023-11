’La Cantinetta’, prodotti a km0 vista Duomo

Qualità e tradizione in una cornice pittoresca. Bastano poche parole per descrivere La Cantinetta di Carpi che, ormai da due anni, serve i suoi clienti in corso Cabassi 3, nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo.

Quasi 300 recensioni online per un rating di 4,4 su 5 testimoniano una clientela soddisfatta e affezionata e premiano il lavoro dei titolari Paolo Bulgarelli, Lina Zullo con il socio Gian Battista Sardo e di tutto lo staff.

"Il segreto de La Cantinetta? – risponde Bulgarelli – la qualità degli ingredienti che selezioniamo. Ogni mattina compriamo carne e verdure da macellai e fruttivendoli della zona, scegliendo prodotti locali, quasi sempre a km 0: investire sull’eccellenza delle materie prime è fondamentale".

Quella de La Cantinetta è una storia che ha inizio nel 2012, quando Bulgarelli, dopo una quarantina di anni trascorsi nel settore dell’abbigliamento, chiude l’attività e decide di aprire un negozio di vini vicino alla stazione di Carpi.

"L’idea iniziale – prosegue il titolare – era quella di dedicarsi alla vendita dei vini, alla mescita e in bottiglia poi, nel giro di qualche anno, abbiamo ottenuto la licenza di somministrazione. Mano a mano che la clientela si allargava, il vecchio spazio di 40 metri quadrati non bastava più. Così, alla fine del 2021, io e mia moglie Lina, con l’aiuto del nostro socio, Gian Battista Sardo, abbiamo preso in gestione il locale dove lavoriamo attualmente. Eravamo ancora in pandemia, anche se erano gli ultimi mesi: trasferirci in quel momento è stata una pazzia, ma siamo contenti di averla fatta".

Un "azzardo" fortunato: con il nuovo locale, La Cantinetta è diventata, a tutti gli effetti, un ristorante e Bulgarelli ha assunto camerieri e cuochi con i quali ha condiviso la sua filosofia culinaria: "Per me è importante – prosegue il titolare – promuovere una cucina tradizionale in un’atmosfera conviviale. A La Cantinetta produciamo in casa tutti i primi della tradizione: dai cappelletti alle tagliatelle, per non parlare di tortelli e maccheroni. Anche per quanto riguarda i secondi, tutti i tagli di carne sono di prima scelta e vengono selezionati e preparati con grande cura".

Sono passati ormai undici anni dalla prima apertura e l’attuale locale di Bulgarelli non ha perso la sua vocazione iniziale: ancora oggi chi frequenta La Cantinetta può scegliere tra una lista, sempre fornita, di circa duecento vini.

"Le bottiglie che teniamo in cantina – spiega il titolare –, per la maggior parte sono italiane, ma possediamo anche diverse etichette straniere. Per quanto riguarda i vini della zona, abbiamo una buona scelta di lambruschi: anche in questo caso, affinché i clienti siano appagati, occorre investire in prodotti di prima scelta".

"Infine, – conclude Bulgarelli – è fondamentale che chi viene nel ristorante trovi un’atmosfera piacevole e allegra. La più grande gioia di questo mestiere è vedere i clienti soddisfatti quando si alzano da tavola".