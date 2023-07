La Comune del Parco, Casini e Guidetti live

È un’altra estate particolarmente ricca di eventi, quella del Parco Amico, il polmone verde di Braida dove ‘La Comune del Parco’ ha organizzato un calendario variegato. La ‘stagione’, cominciata a inizio luglio, prosegue a ritmo serrato.

Questa sera, 19 luglio, concerto di Chiara Casini e Monica Guidetti alle 21 e, sempre alle 21, tre serate di ballo liscio in programma il 24, il 28 e il 31 luglio: a salire sul palco del parco situato tra via Braida e via Divisione Caduti senza Croce, rispettivamente, le Orchestre Ottava Nota e Roberto Scaglioni.

L’estate del Parco Amico prosegue anche a settembre: le serate del 9 e del 10 sono dedicate ai più piccoli, con cinema per bambini e il ‘Gonfialone’, mentre il 15 settembre spazio al teatro: di scena ci sono gli Hot Minds.